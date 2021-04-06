Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar son beş maçta sadece bir galibiyet alabildi. Fatih Terim'in kadro tercihleri de ciddi şekilde tartışılıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk golü yediği 8 aaçta 7 yenilgi aldı. Gedson Fernandes ve Marcelo Saracchi'nin her maç oynatılması da bir diğer eleştiri konusu oldu. Bazı yöneticilerin Fatih Terim'i eleştirdiği de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçen sezon pandemi döneminin başlamasıyla düşüşe geçen Galatasaray, son beş haftada çok kötü bir performans ortaya koydu. Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Hatayspor maçlarından mağlup ayrılan sarı kırmızılılar son beş haftada sadece Kayserispor'u mağlup edebildi. Yönetimin bu duruma isyan ettiği de gelen bilgiler arasında.