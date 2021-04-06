Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:22 Son Güncelleme: 6.4.2021 09:23

: yönetiminden 'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

'dan haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar son beş maçta sadece bir galibiyet alabildi. 'in kadro tercihleri de ciddi şekilde tartışılıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk golü yediği 8 aaçta 7 yenilgi aldı. ve 'nin her maç oynatılması da bir diğer eleştiri konusu oldu. Bazı yöneticilerin Fatih Terim'i eleştirdiği de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

haberleri... Geçen sezon pandemi döneminin başlamasıyla düşüşe geçen Galatasaray, son beş haftada çok kötü bir performans ortaya koydu. Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Hatayspor maçlarından mağlup ayrılan sarı kırmızılılar son beş haftada sadece Kayserispor'u mağlup edebildi. Yönetimin bu duruma isyan ettiği de gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan 'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör 'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

FUTBOL İSYAN ETTİRİYOR

Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

ELEŞTİRİLER KULAĞINA GİDİYOR!

Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI

Sosyal medyada ise taraftarların 'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.

Kaynak: Takvim

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan , çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu. Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen Emre Mor, sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

ONYEKURU VE MOHAMED DÜŞÜŞTE

Yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden 'a Halil Dervişoğlu hiç katkı sağlayamadı.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

Hatay'da stopere çekilen , geldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı.

Sözleşmelerinde satın alma opsiyonları bulunan diğer kiralık isimler Onyekuru ve Mostafa Mohamed de düşüşe geçti. son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

GEÇEN SEZONU YAKALADI!

Geçen sezon 34 haftada 8 yenilgi gören G.Saray, ilk 5'e girememişti. Cimbom, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 8 mağlubiyet sayısına ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda Alanya ve Ç.Rize'ye kaybeden , deplasmanda Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün ardından Hatayspor'a teslim oldu.

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Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...
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