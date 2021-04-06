Son dakika: Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e tepki geldi! Israrları sonuç vermedi dikkat çeken detay...

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçen sezon pandemi döneminin başlamasıyla düşüşe geçen Galatasaray, son beş haftada çok kötü bir performans ortaya koydu. Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Hatayspor maçlarından mağlup ayrılan sarı kırmızılılar son beş haftada sadece Kayserispor'u mağlup edebildi. Yönetimin bu duruma isyan ettiği de gelen bilgiler arasında.
Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör Fatih Terim'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.
FUTBOL İSYAN ETTİRİYOR
Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.
ELEŞTİRİLER KULAĞINA GİDİYOR!
Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.
DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI
Sosyal medyada ise taraftarların Fatih Terim'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.
Kaynak: Takvim
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu. Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.
Galatasaray kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen Emre Mor, sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar.
Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.
ONYEKURU VE MOHAMED DÜŞÜŞTE
Yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden Galatasaray'a Halil Dervişoğlu hiç katkı sağlayamadı.
Hatay'da stopere çekilen Gedson Fernandes, geldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı.
Sözleşmelerinde satın alma opsiyonları bulunan diğer kiralık isimler Onyekuru ve Mostafa Mohamed de düşüşe geçti. Galatasaray son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.
GEÇEN SEZONU YAKALADI!
Geçen sezon 34 haftada 8 yenilgi gören G.Saray, ilk 5'e girememişti. Cimbom, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 8 mağlubiyet sayısına ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda Alanya ve Ç.Rize'ye kaybeden Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün ardından Hatayspor'a teslim oldu.