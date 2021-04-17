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Giriş Tarihi: 17.4.2021 15:02 Son Güncelleme: 17.4.2021 15:45

- maçında harika bir gol attı!

Denizlispor-Erzurumspor maçında Rodallega harika bir gol attı!

Süper Lig'in 35. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede - karşı karşıya geliyor. Tempolu oynanan maçın ikinci yarısında 46. dakikada Denizlispro'un golcüsü orta sahadan çektiği şutla harika bir gol atarak skoru 1-1'e getirdi. Rodallega 64. dakikada bir gol daha attı ve skoru 2-1'e getirdi. Fakat Denizlispor yediği 2 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor evinde Erzurumspor'u konuk ediyor. Maçın 1. dakikasında Emrah Başsan ile 1-0 öne geçen Erzurumspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

RODALLEGA'DAN HARİKA BİR GOL

Tempolu oynanan maçta ilk yarıda çok net pozisyonlar kaçtı. İkinci yarının ilk dakikasında Denizlispor'un golcüsü Rodallega orta sahadan çektiği şutla harika bir gol attı skoru 1-1'e getirdi. Baskısını artıran Denizlispor 64. dakikada Rodallega'nın attığı 2. golle 2-1 öne geçti. Maçı Erzurumspor, Rashani'nin attığı 2 golle 3-2 kazanarak çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

35 yaşındaki Hugo Rodallega bu sezon 13. golünü atmış oldu.

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Denizlispor-Erzurumspor maçında Rodallega harika bir gol attı!
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