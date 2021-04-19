Şampiyonlar Ligi'nden 36 takım kararı! O tarihten sonra lig usulüne göre oynanacak...

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı. UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi formatının 12 majör takım olsa da olmasa da uygulanacağını açıkladı. Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli hakkında çok sert sözler kullandı!
'YILAN GİBİ YANIMIZA YAKLAŞTI!'
UEFA Başkanı Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli için sert sözler kullandı! 'O bir yılan gibi bir gün önce konuştuğumuzda reformlarımızı desteklediğini söyledi. Hayal kırıklığı yarattı.'
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig'de oynayacak futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda oynayamayacaklarını açıkladı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken Avrupa'nın 12 dev kulübünden açıklama geldi. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, 'Avrupa Süper Ligi'nin' kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Konuyla alakalı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar" dedi.