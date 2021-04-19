Son dakika haberine göre Avrupa'nın dev takımları kendi aralarında bir başkaldırıya imza atarak Şampiyonlar Ligi yapısından ayrıldı. İngiltere'den Manchester City, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi devler, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, İtalya'dan da Inter, Juventus, Milan birlikte hareket ederek Avrupa Süper Lig'ini kurdu. Bu noktada alınan bu kararın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e etkisini A Spor yorumcusu Taner Karaman ile konuştuk.

12 TAKIMIN BİRLİKTE HAREKET EDEREK BÖYLE BİR KARAR ALMASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? BU KARARLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ALIŞILAGELMİŞ YAPISI DEĞİŞTİ.