Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı! Fenerbahçe derbisinin yıldızı... (Sabah Özel)

BRENTFORD İLE PAZARLIK

21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.