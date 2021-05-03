Canlı yayında Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu iddiası! 'Milli takım...'

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Halil ve Kerem'in performansını değerlendirdi. Korkmaz, iki oyuncunun da iyi çıkış yaptığını belirtirken, Şenol Güneş'in A Milli Takım için genç isimleri değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.