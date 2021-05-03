Canlı yayında Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu iddiası! 'Milli takım...'

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım Göztepe ve Antalyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de yendi ve 3'te 3 yaptı. Cimbom, son haftalarda gösterdiği çıkışla şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başardı.
Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda bazı isimlerin performansı ise göz doldurdu. Son dönemde Galatasaray'da parlayan 2 genç isim var.
Aslan'ın Göztepe'yi 3-0 yendiği karşılaşmada kariyerinin en iyi maçını oynayan Kerem Aktürkoğlu, 3 golle yıldızlaşmıştı. Genç futbolcu bu performansıyla takımına 3 puanı getirmişti.
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Son dönemde ilk 11'de şans bulan bir diğer isim olan Halil Dervişoğlu da dün akşam alınan galibiyette başrol oynadı. Halil müsabakanın ilk golünü kaydetti ve kilidi açtı.
Halil Dervişoğlu, devre arasında geldiği Galatasaray'da 9 Süper Lig maçına çıkarken 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise Süper Lig'de 24 müsabakada şans bulurken 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Halil ve Kerem'in performansını değerlendirdi. Korkmaz, iki oyuncunun da iyi çıkış yaptığını belirtirken, Şenol Güneş'in A Milli Takım için genç isimleri değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Serkan Korkmaz, "Şenol Güneş Halil Dervişoğlu'nu A Milli Takım'a almalı. Cenk Tosun sakatlandı. Abdülkadir Ömür ve Cengiz Ünder sakatlıktan yeni döndü. Kerem Aktürkoğlu da kadroda olabilir." dedi.
Korkmaz, 2 oyuncunun da geniş kadroda yer alması gerektiğini ve kampta gösterecekleri performansa göre de EURO 2021'ye götürülebileceğini söyledi.