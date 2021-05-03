Son dakika: Canlı yayında Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu iddiası! 'Milli takım...'

Galatasaray'ın yükselen yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu milli takım kadrosunda olacak mı? Canlı yayında Spor Ajansı programına konuk olan Serkan Korkmaz, Şenol Güneş'in Halil Dervişoğlu ve Kerem'i milli takım kadrosuna alması gerektiğini ifade etti.