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Giriş Tarihi: 18.5.2021 06:51 Son Güncelleme: 18.5.2021 07:20

: 'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe, dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro

haberi... yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, takımdan göndermek istediği 4 ismin satışından 10 milyon Euro'nun üstünde gelir hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu...

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen Sarı-Lacivertliler'in hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak...

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. , Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak. Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MİLYON EURO
'nin 2018 yılında transfer ettiği ancak sarı-lacivertli kulüpte bekleneni veremeyen , Belçika'nın Waasland-Beveren takımında sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

İsviçreli golcü için Anderlecht, Genk, Osasuna ve Hamburg kulüplerinin zemin yokladığı iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

ve 'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek. Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

ve Ademi ise ya kiralık ya da bonservisleriyle giderek maaş bütçesini rahatlatacak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

GENÇ TRANSFER!
'nin 2018 yılında Esenler Erokspor'dan altyapısına transfer ettiği , Sarı-Lacivertli ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

18 yaşındaki forvet oyuncusu, mukavelenin 3 yıllık olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

GÜRCAN BİLGİÇ: ASIL SORUN GİDECEKLER

Sezonun geneline baktığımız zaman ayrılan oyuncular için 'keşke kalsaydı' dediğimiz bir tane bile yok. Bırakın satmayı bu oyuncuların maaş cetvelinden çıkması bile için 10 milyon Euro'ya yakın bir kazanım olur. Esas problem Avrupa Şampiyonası sonrasında teklif alabilecek ilk 11 oyuncuları.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

Kadroyu güçlendirmeyi düşünürken elindeki iyi oyuncuları satmak zorunda olması, yeniden yapılanma demektir ki bu da önümüzdeki sezonun büyük bölümünü 'alışma devresi' haline getirir.

Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 7 isim için 10 milyon Euro

Ali Koç yönetimi, takım bütçesini 40 milyon Euro'ya çekmeye uğraşıyor. Bu noktada kullanamayacağı oyuncuların gönderilmesi, en fazla iki oyuncu satılarak yeni bütçe oluşturulması ve acil pozisyonlara transfer yapılması en akılcı çözüm olur.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
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