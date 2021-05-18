GÜRCAN BİLGİÇ: ASIL SORUN GİDECEKLER

Sezonun geneline baktığımız zaman ayrılan oyuncular için 'keşke kalsaydı' dediğimiz bir tane bile yok. Bırakın satmayı bu oyuncuların maaş cetvelinden çıkması bile Fenerbahçe için 10 milyon Euro'ya yakın bir kazanım olur. Esas problem Avrupa Şampiyonası sonrasında teklif alabilecek ilk 11 oyuncuları.