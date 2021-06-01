Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için efsanesi Alex de Souza'yı görevlendirdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca 'Yeni Zlatan' olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...
DAVID LUIZ BOMBASI
Sarı-Lacivertliler kanayan yarası olan stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşüyor.
Takvim'in haberine göre; Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, David Luiz'i kadrosunda istiyor.
Fenerbahçe bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.
DAVID LUIZ ÇOK BÜYÜK TECRÜBE
56 kez Brezilya forması David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de oynuyor.
Benfica, Chelsea ve PSG gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle Fenerbahçe'ye güç katacak.
34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den PSG'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
KANARYA, YENİ ZLATAN'IN PEŞİNDE
Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken, bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerin transferi için çalışıyor.
Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü Wahid Faghir'in peşinde...
Danimarka ekibi Vejle'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Faghir için Danimarka kulübünün yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Kanarya, Eljif Elmas'ı keşfetmiş ve sonrasında önemli bir gelirle Napoli'ye satmıştı.