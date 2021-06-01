Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor
Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:21 Son Güncelleme: 1.6.2021 09:25

: 'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

haberi... dünyaca ünlü oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler bu transferde efsanesi 'yı görevlendirdi. Fenerbahçe ayrıca 'Yeni Zlatan' olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için efsanesi 'yı görevlendirdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca 'Yeni Zlatan' olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan sorunu çözmekte kararlı...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

DAVID LUIZ BOMBASI

Sarı-Lacivertliler kanayan yarası olan stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Takvim'in haberine göre; Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan , 'i kadrosunda istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

TRANSFERİ ALEX BİTİRECEK

Brezilyalı savunmacının ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

bu transfer için vatandaşı 'yı görevlendirdi. Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

DAVID LUIZ ÇOK BÜYÜK TECRÜBE

56 kez Brezilya forması , 2019 yılından beri 'de oynuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Benfica, Chelsea ve PSG gibi takımların formasını giyen tecrübesiyle 'ye güç katacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

, Mesut Özil'le de 'de takım arkadaşıydı...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den PSG'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

KANARYA, YENİ ZLATAN'IN PEŞİNDE

bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken, bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerin transferi için çalışıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü 'in peşinde...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Danimarka ekibi 'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

yönetiminin önümüzdeki günlerde Faghir için Danimarka kulübünün yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor

Kanarya, 'ı keşfetmiş ve sonrasında önemli bir gelirle Napoli'ye satmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünyaca ünlü ismi Alex getiriyor
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