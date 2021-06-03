Son dakika: İngiltere Premier Lig'e damga vuran hoca listede! Emre Belözoğlu sonrası...

Son dakika... Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Erol Bulut'un ardından 10 maçlık periyotta takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe'de herhangi bir görevde yer almayacak. Fenerbahçe, yeni bir teknik adam ve sportif direktör ile yola devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'un 'Alman ya da Portekiz' ekolü bir teknik adama sıcak baktıklarını açıklamasının ardından listedeki isimler de netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından gözler yabancı adaylara çevrildi. Başkan Ali Koç, haziran ayının 3. haftasına kadar imza attırmayı planladığı ve kampa yetiştirme hedefinde olduğu hocası için yoğun mesaide.
Sarı-lacivertli yönetimin listesinde üst sıralarda yer alan isimler şöyle:
MARCO SİLVA
Sporting, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton kulüplerinde çalıştı. Everton'dan 5 Aralık 2019 tarihinde ayrıldı. O tarihten bu yana takım çalıştırmadı. Portekizli teknik adam 43 yaşında ve en güçlü adayları arasında yer alıyor.
MARCELO BİELSA
Başkan Koç, 'Henüz görüşmedik' dedi. Ancak 65 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Bielsa'nın kariyeriyle ilgili kararının beklendiği öğrenildi. Leeds United ile sözleşmesi biten Bielsa, BBC hesabında yapılan oylamada %37 oy alarak Premier Lig'de 'Yılın Menajeri' seçildi. Tecrübeli hoca, bu sezon gösterdiği performansla Ada'ya damga vurdu.
NUNO ESPİRİTO SANTO
Kariyerinde Panathinaikos, Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'da çalışan 47 yaşındaki Portekizli hoca, Wolves'taki görevinden bu sezon sonunda ayrıldı. İngiliz ekibinde üçlü savunma tercihiyle fark yarattı. Ada'da dikkat çeken teknik adamlardan biri olmayı başardı.
LUCİEN FAVRE
63 yaşındaki İsviçreli teknik adam Hertha Berlin, Monchengladbach, Nice ve Borussia Dortmund kulüplerinde görev yaptı. 13 Aralık 2020'de Dortmund'daki koltuğundan ayrıldı. İsviçreli olsa da Başkan Ali Koç'un 'Alman ekolü' tanımlaması tabirine birebir uyuyor.
SERGİO CONCEİÇAO
Porto'nun hocası Sergio Conceiçao ciddi aday olarak görülüyor. 46 yaşındaki Portekizli hocanın kulübeyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Porto ile 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görerek büyük bir başarıya imza attı.
SCHUSTER BOMBASI
İspanyol medyasının önde gelen kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı. Haberde, sarı-lacivertlilerin 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Bernd Schuster'e teklif yaptığı belirtildi. Alman teknik adam en son 2018'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'da görev yapmıştı.
BİR GÖRÜŞ
Ömer Üründül: Tercihim her zaman Alman ekolü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son basın toplantısında Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını açıkladı. Ben böyle bir karar bekliyordum, o yüzden şaşırmadım. Ancak ileride Belözoğlu'nun çok başarılı bir teknik adam olacağına inanıyorum. Sadece şu aşamada Fenerbahçe'de görev almasının doğru olmadığı görüşündeyim.
Yabancı hoca arayışlarında Portekiz ve Alman ekolü üzerinde durulduğu söylendi. Benim tercihim her zaman Alman ekolüdür. Eğer Portekizli hocada karar kılınacaksa Conceiçao veya Espirito Santo benim için önde gelen isimler olur.