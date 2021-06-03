Son dakika: İngiltere Premier Lig'e damga vuran hoca listede! Emre Belözoğlu sonrası...

Son dakika... Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Erol Bulut'un ardından 10 maçlık periyotta takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe'de herhangi bir görevde yer almayacak. Fenerbahçe, yeni bir teknik adam ve sportif direktör ile yola devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'un 'Alman ya da Portekiz' ekolü bir teknik adama sıcak baktıklarını açıklamasının ardından listedeki isimler de netleşmeye başladı.