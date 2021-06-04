Son dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük için Rafa Benitez'i getiriyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak kimin göreve geleceği merak ediliyor. Birçok hocayla görüşme yapıldığı gündeme gelirken A Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktör Rafa Benitez'le görüştüğü açıklandı.
RAFA BENİTEZ 16 HAZİRAN'DA İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Gelen son dakika bilgisine göre, 61 yaşındaki İspanyol teknik adam Rafael Benítez'in Fenerbahçe için 16 Haziran'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Çin Ligi'nde DL Pro'yu çalıştıran Rafa Benitez şu an takım çalıştırmıyor.
DİĞER BİR ADAY MARCO SİLVA
Fenerbahçe'nin teknik adamları adaylarından ön plana çıkan diğer isim Marco Silva... Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı.
Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.