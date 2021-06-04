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Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:17 Son Güncelleme: 4.6.2021 21:28

: teknik direktörlük için 'i getiriyor!

Son dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük için Rafa Benitez'i getiriyor!

haberi: 'de ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör olarak kimin getirileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde basın açıklamasında Alman veya ekolünden bir hoca getirmek istediklerini dile getiren konuyla ilgili ipucu vermişti. A Spor'da Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adam 'i İstanbul'a getirileceği açıklandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak kimin göreve geleceği merak ediliyor. Birçok hocayla görüşme yapıldığı gündeme gelirken A Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktör Rafa Benitez'le görüştüğü açıklandı.

RAFA BENİTEZ 16 HAZİRAN'DA İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Gelen son dakika bilgisine göre, 61 yaşındaki İspanyol teknik adam Rafael Benítez'in Fenerbahçe için 16 Haziran'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Çin Ligi'nde DL Pro'yu çalıştıran Rafa Benitez şu an takım çalıştırmıyor.

DİĞER BİR ADAY MARCO SİLVA

Fenerbahçe'nin teknik adamları adaylarından ön plana çıkan diğer isim Marco Silva... Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı.

Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük için Rafa Benitez'i getiriyor!
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