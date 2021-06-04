Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam adayı: Rafa Benitez İstanbul'a geliyor
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi düşündüğü ismi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Fenerbahçe, Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getiriyor. İspanyol hoca ile görüşmelere devam ediyor." dedi.