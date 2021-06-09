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Giriş Tarihi: 9.6.2021 19:10 Son Güncelleme: 9.6.2021 19:11

İşte A Milli Takımımızın şarkısı!

İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 şarkısı!

, 'de mücadele edecek olan A Milli Takımımız için özel bir şarkıya imza attı. 'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Sandal'a , ve eşlik etti. Şarkının klibinde ise ay-yıldızlıların müthiş geri dönüş hikayeleri ön planda yer aldı. İşte o şarkı...

11 Haziran'da başlayacak olan 'de A Milli Takımımız, İtalya ile açılış maçında karşı karşıya gelecek. Dev organizasyona kısa bir süre kala, ay-yıldızlılar için bestelenen şarkı tarafından paylaşıldı.

'ın imzasını taşıyan şarkıda , ve , ünlü şarkıcıya eşlik etti. Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu 'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.

İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı

TFF'den yapılan açıklamada,

"Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu başta Mustafa Sandal olmak üzere, şarkıyı seslendiren Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı'nın yanı sıra şarkı ve klipte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 şarkısı!
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