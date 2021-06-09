İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 şarkısı!

Mustafa Sandal'ın imzasını taşıyan şarkıda Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio, ünlü şarkıcıya eşlik etti. Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.
İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı
TFF'den yapılan açıklamada,
"Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.
Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu başta Mustafa Sandal olmak üzere, şarkıyı seslendiren Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı'nın yanı sıra şarkı ve klipte emeği geçen herkese teşekkür etti.