BizimÇocuklar Avrupa basınında! İtalyan gazeteciler, Türkiye'den övgüyle söz etti!

BOCCİ: "İTALYA İÇİN ZOR BİR MAÇ"

Bocci, Türkiye'nin de iyi durumda olduğunu belirterek, "Türkiye, mart ayından sonraki süreçte iyi sonuçlar aldı ve güçlü oyuncuları var. Ben, (Hakan) Çalhanoğlu'nu çok beğeniyorum. Demiral aynı şekilde ama İtalya'daki iyi stoperlerden belki potansiyelinin altında iş çıkardı. Dolayısıyla zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var." diye konuştu.

ANDREA ELEFANTE: "İTALYA'NIN ŞAMPİYONADAKİ BELİRLEYİCİ MAÇI"

La Gazzetta dello Sport Muhabiri Andrea Elefante: "Genelde böyle turnuvalarda grup aşamalarında ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada İtalya'nın şampiyonadaki yolu bakımından ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak"