Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:20 Son Güncelleme: 11.6.2021 07:20

Son dakika: 'den ve 'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

UĞUR ÇEM
Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , ve 'ın da ilgilendiği Portekizli futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Transferin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye için ise sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları...

transferde ve 'ın da ilgilendiği Portekizli futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. İmzaların teknik direktörün belli olmasından sonra resmen atılması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye için ise sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi:

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

HOCADAN SONRA AÇIKLANACAK

Belçika'da 'te forma giyen 24 yaşındaki ile ile 'in gitme ihtimaline karşı da ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Ancak elini çabuk tutan , Portekizli yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

AURELİO BUTA KİMDİR?

24 yaşındaki geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

'ta çok iyi bir sezon geçiren ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

SAMATTA'YA KARŞILIK PARA + PAINTSIL

Bu arada 'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı 'ya talip çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Bekleneni veremeyen Tanzanyalı forveti eski kulübü istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Voetbal 24'ün haberine göre; Genk, Samatta'ya karşılık para ile birlikte 'i önerdi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı

Paintsil, geçen yıl kiralık olarak Ankaragücü'nde 11 gol atmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a dev çalım! Anlaşma sağlandı
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