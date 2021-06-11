Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Portekizli futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Transferin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta için ise sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları...

Fenerbahçe transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Portekizli futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. İmzaların teknik direktörün belli olmasından sonra resmen atılması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta için ise sürpriz bir teklif geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları...