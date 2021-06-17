Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Simon Kjaer'den Christian Eriksen açıklaması! "Önemli olan tek şey onun iyi olması"
Giriş Tarihi: 17.6.2021 14:44 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:02

: 'den açıklaması! "Önemli olan tek şey onun iyi olması"

Son dakika: Simon Kjaer'den Christian Eriksen açıklaması! Önemli olan tek şey onun iyi olması

kaptanı , 'deki ilk karşılaşmaları olan maçında bilincini kaybederek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan 'le ilgili konuştu. Fenerbahçeli eski oyuncu, "Önemli olan tek şey Eriksen'in iyi olması. Bu zor süreçte takım olarak gösterdiğimiz duruştan gurur duyuyorum. Bugün Belçika maçında kalbimizde ve aklımızda Eriksen olacak" ifadelerini kullandı.

kaptanı , 'deki ilk karşılaşmaları olan maçında bilincini kaybederek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan 'le ilgili konuştu.

"BELÇİKA MAÇINDA KALBİMİZDE VE AKLIMIZDA ERIKSEN OLACAK"
Fenerbahçeli eski oyuncu Kjaer şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun her şey olmadığını anladığımız özel günler yaşadık. Önemli olan tek şey Eriksen'in iyi olması. Bu zor süreçte takım olarak gösterdiğimiz duruştan gurur duyuyorum. Bugün Belçika maçında kalbimizde ve aklımızda Eriksen olacak. Eriksen ve her zaman olduğu gibi tüm Danimarka için oynayacağız. Bu hepimiz için en büyük motivasyon."

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Son dakika: Simon Kjaer'den Christian Eriksen açıklaması! "Önemli olan tek şey onun iyi olması"
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