Son dakika: Simon Kjaer'den Christian Eriksen açıklaması! "Önemli olan tek şey onun iyi olması"

"BELÇİKA MAÇINDA KALBİMİZDE VE AKLIMIZDA ERIKSEN OLACAK"

Fenerbahçeli eski oyuncu Kjaer şu ifadeleri kullandı:



"Futbolun her şey olmadığını anladığımız özel günler yaşadık. Önemli olan tek şey Eriksen'in iyi olması. Bu zor süreçte takım olarak gösterdiğimiz duruştan gurur duyuyorum. Bugün Belçika maçında kalbimizde ve aklımızda Eriksen olacak. Eriksen ve her zaman olduğu gibi tüm Danimarka için oynayacağız. Bu hepimiz için en büyük motivasyon."

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