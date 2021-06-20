Son dakika haberi: Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! Milliler İsviçre karşısında mucize arıyor...

Milli takımımız EURO 2020'deki ilk iki maçında henüz gol atma başarısı gösteremedi. İtalya karşısında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Türkiye, Galler karşısında da puan alamadı. Şenol Güneş yönetimindeki millilerimiz bu akşam sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU! İRFAN CAN KAHVECİ...
Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, bu akşamki İsviçre maçında sürpriz bir kadroyla sahaya çıkıyor. Umut Meraş'ın sakatlığında sol bekte Mert Müldür forma giyecek. Orta sahada Okay Yokuşlu kesik yedi.
UĞURCAN ÇAKIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, MERT MÜLDÜR, KAAN AYHAN, OZAN TUFAN, İRFAN CAN KAHVECİ, HAKAN ÇALHANOĞLU, CENGİZ, BURAK YILMAZ
İSVİÇRE'NİN KADROSU DA BELLİ OLDU!
SOMMER, WİDMER, ELVEDİ, AKANJİ, FREULER, XHAKA, RODRİGUEZ, ZUBER, EMBOLO, SHAQİRİ, SEFEROVİC
İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DE!
Bu sezona Başakşehir'de başlayan devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Fransa maçlarında oldukça iyi bir performans ortaya koymuştu. İrfan Can, EURO 2020'de ilk kez İsviçre karşısında 11'de sahaya çıkıyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye, ilk iki maçta İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 mağlup oldu. -5 averajdaki millilerimiz gruptan çıkmak için mutlaka İsviçre'yi mağlup etmek zorunda. D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya'nın berabere kalması gerekiyor.
E Grubu'nda yer alan Slovakya'nın da favoriler arasında yer alan İspanya'yı mağlup etmeis gerekecek. Yine E Grubu'nda İsveç, Polonya'ya mağlup olmayacak. Bu şartlar altında milli takımımızın şansı var.
İş averaj hesabına kalırsa millilerin, İsviçre'yi farklı şekilde mağlup etmesi gerekecek. Diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre averaj hesapları yapılacak.
EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür ve Umut Meraş kadroya alınmadı. Abdülkadir Ömür böylece üç grup maçında da kadronun dışında kalmış oldu.