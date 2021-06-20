Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! Milliler İsviçre karşısında mucize arıyor...
Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:22 Son Güncelleme: 20.6.2021 17:44

haberi: 'ten sürpriz kadro! Milliler İsviçre karşısında mucize arıyor...

Son dakika haberi: Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! Milliler İsviçre karşısında mucize arıyor...

Türkiye - İsviçre maçı öncesi haberleri gelmeye devam ediyor. , İsviçre maçı öncesinde ve Abdülkadir Ömür'ü maç kadrosuna almadı. İtalya ve Galler maçlarında Şenol Güneş'in kadrosu eleştirilerin hedefi olmuştu. Deneyimli teknik adam bu maçta Kaan Ayhan ve 'ye forma şansı verdi. İşte haberinin detayları...

Milli takımımız 'deki ilk iki maçında henüz gol atma başarısı gösteremedi. İtalya karşısında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Türkiye, Galler karşısında da puan alamadı. yönetimindeki millilerimiz bu akşam sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU! İRFAN CAN KAHVECİ...

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, bu akşamki İsviçre maçında sürpriz bir kadroyla sahaya çıkıyor. Umut Meraş'ın sakatlığında sol bekte Mert Müldür forma giyecek. Orta sahada Okay Yokuşlu kesik yedi.

UĞURCAN ÇAKIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, MERT MÜLDÜR, KAAN AYHAN, OZAN TUFAN, İRFAN CAN KAHVECİ, HAKAN ÇALHANOĞLU, CENGİZ, BURAK YILMAZ

İSVİÇRE'NİN KADROSU DA BELLİ OLDU!

SOMMER, WİDMER, ELVEDİ, AKANJİ, FREULER, XHAKA, RODRİGUEZ, ZUBER, EMBOLO, SHAQİRİ, SEFEROVİC

İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DE!

Bu sezona Başakşehir'de başlayan devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan , Fransa maçlarında oldukça iyi bir performans ortaya koymuştu. İrfan Can, EURO 2020'de ilk kez İsviçre karşısında 11'de sahaya çıkıyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye, ilk iki maçta İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 mağlup oldu. -5 averajdaki millilerimiz gruptan çıkmak için mutlaka İsviçre'yi mağlup etmek zorunda. D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya'nın berabere kalması gerekiyor.

E Grubu'nda yer alan Slovakya'nın da favoriler arasında yer alan İspanya'yı mağlup etmeis gerekecek. Yine E Grubu'nda İsveç, Polonya'ya mağlup olmayacak. Bu şartlar altında milli takımımızın şansı var.

İş averaj hesabına kalırsa millilerin, İsviçre'yi farklı şekilde mağlup etmesi gerekecek. Diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre averaj hesapları yapılacak.

EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Takım'da , Abdülkadir Ömür ve Umut Meraş kadroya alınmadı. Abdülkadir Ömür böylece üç grup maçında da kadronun dışında kalmış oldu.

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Son dakika haberi: Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! Milliler İsviçre karşısında mucize arıyor...
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