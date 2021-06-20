Son dakika haberi: Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! Milliler İsviçre karşısında mucize arıyor...

Milli takımımız EURO 2020'deki ilk iki maçında henüz gol atma başarısı gösteremedi. İtalya karşısında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Türkiye, Galler karşısında da puan alamadı. Şenol Güneş yönetimindeki millilerimiz bu akşam sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU! İRFAN CAN KAHVECİ...

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, bu akşamki İsviçre maçında sürpriz bir kadroyla sahaya çıkıyor. Umut Meraş'ın sakatlığında sol bekte Mert Müldür forma giyecek. Orta sahada Okay Yokuşlu kesik yedi.

UĞURCAN ÇAKIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, MERT MÜLDÜR, KAAN AYHAN, OZAN TUFAN, İRFAN CAN KAHVECİ, HAKAN ÇALHANOĞLU, CENGİZ, BURAK YILMAZ

İSVİÇRE'NİN KADROSU DA BELLİ OLDU!

SOMMER, WİDMER, ELVEDİ, AKANJİ, FREULER, XHAKA, RODRİGUEZ, ZUBER, EMBOLO, SHAQİRİ, SEFEROVİC