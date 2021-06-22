SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ipler koptu! Yönetim başka hoca arayacak

Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN

SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Sergen Yalçın'ın ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat olurken, Beşiktaş Yönetimi ise yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Daha sonra ise teklif 20 milyon TL'ye çıktı. Aradaki uçurumun kaybolmasıyla taraflar masaya oturmaya karar verirken, ipler 19 Haziran'da koptu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, hocaya teklifini iletti. Yalçın da talebini aktardı ancak orta yol bulunamadı ve yapılan görüşmede herhangi bir sonuç çıkmazken, konuşmaların gergin olduğu ve iplerin de bu görüşmeyle birlikte koptuğu öğrenildi.