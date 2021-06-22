Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ipler koptu! Yönetim başka hoca arayacak
Giriş Tarihi: 22.6.2021 12:47 Son Güncelleme: 22.6.2021 12:48

: 'ta ile ipler koptu! Yönetim başka hoca arayacak

İHA
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ipler koptu! Yönetim başka hoca arayacak
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haberi: yönetimi ile arasındaki kriz devam ediyor. Sezonu çifte kupayla bitiren Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaşmaya varamadı ve ipler koptu. Yönetim ve Sergen Yalçın arasında nelerin yaşandığı merak edilirken Beşiktaş'ın yeni hoca arayışına girdiği iddia ediliyor. Yönetim ile Sergen Yalçın arasında son görüşme bugün yapılacak fakat Sergen Yalçın'ın çalışmak istemediği ifade ediliyor. Peki Sergen Yalçın ve Beşiktaş neden anlalamadı? İşte yaşanan olayların detayları. ...

ile yönetimi arasındaki kriz devam ediyor. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için yapılan görüşmeler sonuca varamadı. 19 Haziran'da yapılan görüşmeler, iplerin kopmasına neden oldu. Bugün yapılacak olan son temasların ardından durum netleşecek.

SERGEN YALÇIN GEMİLERİ YAKTI! BEŞİKTAŞ'TA KRİZ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı yaptığı görüşmelerin ardından gemileri yaktı ve göreve devam etmeyeceğini ifade etti. 1 aydır yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa ulaştıran ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Beşiktaş efsanesiyle yeni sözleşme imzalanmasını beklerken, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyadan tepkilerini gösterdi. Sergen Yalçın'ın takımın başında kalmasını isteyen siyah-beyazlılar, yönetime de istifa çağrısında bulundu.

19 HAZİRAN'DA İPLER KOPTU

Sezonun bitmesiyle birlikte Asbaşkan Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için kısa bir görüşme yaptı. Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye başladı. Ardından yapılan görüşmelerde yönetim teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletti. Yıllık ücret konusunda pazarlıklar başlarken, orta yolun bulunması için aradaki fiyat farkı da kapandı.

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SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Sergen Yalçın'ın ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat olurken, Beşiktaş Yönetimi ise yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Daha sonra ise teklif 20 milyon TL'ye çıktı. Aradaki uçurumun kaybolmasıyla taraflar masaya oturmaya karar verirken, ipler 19 Haziran'da koptu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşen Başkan , hocaya teklifini iletti. Yalçın da talebini aktardı ancak orta yol bulunamadı ve yapılan görüşmede herhangi bir sonuç çıkmazken, konuşmaların gergin olduğu ve iplerin de bu görüşmeyle birlikte koptuğu öğrenildi.

"TRANSFERDE TAM YETKİ VERİLEMEZ"

Sergen Yalçın'ın transfer konusunda 'tam yetki' istemesi de yönetimin kabul etmediği bir diğer nokta oldu. Geçtiğimiz sezon başında Yalçın'ın istediği N'Sakala ve Welinton alınırken, Nazım Sangare ve diğer transfer talepleri ise kabul görmemişti. Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın transferde tam yetki isterken, bu konuya yönetim karşı çıktı. Yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşülmesi ancak yetkinin yönetimde olması kararlaştırıldı.

SON GÖRÜŞME BUGÜN YAPILACAK! SERGEN YALÇIN SORUNUN PARA OLMADIĞINI İFADE EDİYOR

Yaşananların ardından konu Yalçın'a iletilirken, taraflar 21 Haziran'daki görüşmeyi bekledi. Dün yapılan görüşmelerin ardından Sergen Yalçın'a yıllık 25 milyon TL teklif edildi. Ancak Sergen Yalçın yeni kontratı kabul etmedi ve sorunun para olmadığını ifade etti. Yeni sözleşme konusu bu noktada tıkanırken, Sergen Yalçın gece geç saatlerde anlaşmayı imzalamayacağını ve çalışmayacağını ifade etti.

Bugün yapılacak olan son görüşmelerle birlikte durum netleşecek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin bittiği konuşulurken, yönetim 5 Temmuz'da yapılacak olan ilk antrenman öncesinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istiyor.

Ahmet Nur Çebi, bugün Sergen Yalçın'la bir görüşme daha yapabilir. Yalçın tarafı ise bu sezon Beşiktaş'ı ya da herhangi bir takımı çalıştırmayı düşünmüyor. Ancak bu durum değişebilir. (Sercan Dikme - A Spor)

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ipler koptu! Yönetim başka hoca arayacak
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