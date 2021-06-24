Fortounis'in bonservisi Galatasaray'a geri adım attırdı!

Burak Elmas ve Fatih Terim'in birleşimiyle birlikte sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği başladı. Birçok isimle görüşme sağlayan Galatasaray, Florentino Luis, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru gibi isimlerin transferini bitirmek için çalışıyor.
Bu isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek oyuncular için de çalışmalar sürerken A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın transferi gündemindeki son gelişmeleri aktardı.
Emre Kaplan, Galatasaray ve Olympiakos arasında Fortounis için görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Bu görüşmede Yunan ekibinin 7 milyon Euro istediği ve sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.
28 yaşındaki Yunan orta saha, 2010 yılında başladığı futbol kariyeri boyunca 366 maça çıktı. Bu 366 maçta 83 gol ve 89 asist yapan Fortounis, kariyerinin büyük bir bölümünü Yunanistan'da geçirdi.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Fortounis...