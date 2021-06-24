Galatasaray'a transferde kötü haber! Fortounis...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Galatasaray'a transferde kötü haber! Fortounis... 24.06.2021 | 22:26
02:51
Beşiktaş'ta Alex Teixeira için Josef de Souza devreye girdi! 24.06.2021 | 18:25
02:54
17:11
27:01
03:02
05:55
Kenyalı Abdulselam'ın futbolcu olma hayali 23.06.2021 | 13:51
08:15
1 yıl önce bugün Obradovic Fenerbahçe'ye veda etti | Video 23.06.2021 | 11:11
01:24
Sergen Yalçın'ın imza süreci neden uzadı? Beşiktaş Yönetimi... 23.06.2021 | 10:03
00:34
04:29
01:17
Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı! "Aydınlık bir gelecek..." 22.06.2021 | 11:59
05:57
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde 22.06.2021 | 10:42
00:24
Kazandığını sandığı yarışı son anda kaybetti | Video 21.06.2021 | 14:36
03:48
Fatih Terim Florya'da | Video 21.06.2021 | 14:11
13:03
Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim 21.06.2021 | 01:48
00:54
04:22
Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi | Video 20.06.2021 | 17:16
03:01
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor | Video 20.06.2021 | 16:01
03:41
Burak Elmas'ın Galatasaray başkanı seçildiği anlar! 20.06.2021 | 11:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Olympiakos'un 10 numarası Fortounis için görüşme gerçekleştirdi. Yunan ekibi 7 milyon Euro istedi, sarı-kırmızılılar transferden vazgeçti." dedi.