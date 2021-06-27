Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş'e karşı açıyor! (CANLI)
Giriş Tarihi: 27.6.2021 17:45 Son Güncelleme: 27.6.2021 18:11

Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş'e karşı açıyor! (CANLI)

Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş'e karşı açıyor! CANLI

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray, Fatih Terim'in 5. döneminde ilk hazırlık maçına Dinamo Bükreş karşısında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmayla sezon açılışını resmen yapacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile yapacak. Saat 18.00'de başlayan karşılaşma, GSTV'den naklen yayınlanıyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Yedlin ve Feghouli geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı. Mısır'ın Olimpiyat Oyunları kadrosunda olan Mostafa Mohamed, alınan izin sonrası milli takımdan ayrıldı ve Galatasaray kafilesine katıldı.

CANLI | GALATASARAY 0-0 DİNAMO BÜKREŞ

Maçın ilk dakikalarında Mostafa Mohamed sakatlık yaşadı. Mısırlı golcünün tedavisi saha kenarında yapılıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç, Emre, Feghouli, Babel, Oğulcan, Mostafa Mohamed

Dinamo Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Griogre, Rauta, Achim, Sorescu, Radu, Mihaiu, Fabbrini, Nemec

Galatasaray'ın yedekleri: İsmail, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Süleyman, Emin, Abdussamed, Erkan, Arda, Yunus, Sekidika, Ali Yavuz, Gökay.

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Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş'e karşı açıyor! (CANLI)
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