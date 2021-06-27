Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş'e karşı açıyor! (CANLI)

Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile yapacak. Saat 18.00'de başlayan karşılaşma, GSTV'den naklen yayınlanıyor.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Yedlin ve Feghouli geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı. Mısır'ın Olimpiyat Oyunları kadrosunda olan Mostafa Mohamed, alınan izin sonrası milli takımdan ayrıldı ve Galatasaray kafilesine katıldı.
CANLI | GALATASARAY 0-0 DİNAMO BÜKREŞ
Maçın ilk dakikalarında Mostafa Mohamed sakatlık yaşadı. Mısırlı golcünün tedavisi saha kenarında yapılıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç, Emre, Feghouli, Babel, Oğulcan, Mostafa Mohamed
Dinamo Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Griogre, Rauta, Achim, Sorescu, Radu, Mihaiu, Fabbrini, Nemec
Galatasaray'ın yedekleri: İsmail, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Süleyman, Emin, Abdussamed, Erkan, Arda, Yunus, Sekidika, Ali Yavuz, Gökay.