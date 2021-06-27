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Giriş Tarihi: 27.6.2021 18:17 Son Güncelleme: 27.6.2021 18:25

Galatasaray'da sakatlık şoku! Mostafa Mohamed'in şanssız anı...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Mostafa Mohamed'in şanssız anı...

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maç nedeniyle sezona erken giren Galatasaray, ilk hazırlık maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş'e karşı gerçekleştiriyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan golcü oyuncu Mostafa Mohamed, henüz maçın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlıkla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'e karşı oynuyor. Sezona erken giren sarı-kırmızılılar, saat 18.00'de başlayan maçta yeni transferleri ve genç oyuncularını sahaya sürdü.

Maçın henüz 5'inci dakikası oynandığı sırada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Mostafa Mohamed, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mısırlı golcünün tedavisi saha kenarında devam etti ve daha sonra oyundan alındı.

Mostafa Mohamed'in yerini geçen sezonu Denizlispor'da geçiren Ali Yavuz Kol aldı.

Golcü oyuncunun sakatlık yaşadığı an...

(Görüntü GSTV'den alınmıştır.)

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Galatasaray'da sakatlık şoku! Mostafa Mohamed'in şanssız anı...
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