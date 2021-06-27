Galatasaray'da sakatlık şoku! Mostafa Mohamed'in şanssız anı...

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'e karşı oynuyor. Sezona erken giren sarı-kırmızılılar, saat 18.00'de başlayan maçta yeni transferleri ve genç oyuncularını sahaya sürdü.
Maçın henüz 5'inci dakikası oynandığı sırada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Mostafa Mohamed, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mısırlı golcünün tedavisi saha kenarında devam etti ve daha sonra oyundan alındı.
Mostafa Mohamed'in yerini geçen sezonu Denizlispor'da geçiren Ali Yavuz Kol aldı.
Golcü oyuncunun sakatlık yaşadığı an...
(Görüntü GSTV'den alınmıştır.)