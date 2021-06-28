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Giriş Tarihi: 28.6.2021 16:02 Son Güncelleme: 28.6.2021 16:08

Beşiktaş Kenan Karaman ile prensipte anlaştı!

İHA
Beşiktaş Kenan Karaman ile prensipte anlaştı!

Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, oyuncuyla prensipte anlaştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'a yıllık 900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak.

Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Beşiktaş Kenan Karaman ile prensipte anlaştı!
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