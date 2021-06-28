Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita imzayı attı! 5 bin forma detayı dikkat çekti...

'BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine karşılık veren Koita da "Beni burada ağırladığı için emeği geçen, çalışan herkese, buraya gelmem sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere zor bir sezon oldu ve bu noktaya gelene kadar çok zorluklar atlattık. Şu an burada olduğum için çok mutluyum. Çok konsantre olacağım ve elimden gelen en iyi performansı göstermeye çalışacağım. Elimden gelenin maksimumunu yapacağım başarı hedeflerimizi elde edebilmek için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

AĞAOĞLU BAŞARI SÖZÜ İSTEDİ

Koita'nın ardından yeniden söz alan Ağaoğlu, yeni transfere kendisini sahada yoğun bir mücadele ve taraftarın başarı beklentisinin karşılayacağını vurguladı, bu konuda söz vermesini istedi. Koita da ''Şunun sözünü verebilirim ki gerçekten çok çalışacağım ve maksimumumu vermeye çalışacağım" karşılığını verdi.

Başkan Ağaoğlu imza atmadan önce de, "Kendisini bu lige hazırlayan ve bu ligde tanınmasını sağlayan Kasımpaşa Kulübü'ne de oyuncu üzerindeki emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye ekledi.

Açıklamaların ardından Koita ile Ağaoğlu transfer sözleşmesini imzaladı.