Trabzonspor yeni transfer Fode Koita'ya imza töreni düzenledi!
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer 4. ve son transferini ise Fode Koita ile gerçekleştirdi. Fırtına Gineli yıldız için imza töreni düzenlerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Koita açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...