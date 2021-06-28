Trabzonspor yeni transfer Fode Koita'ya imza töreni düzenledi!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer 4. ve son transferini ise Fode Koita ile gerçekleştirdi. Fırtına Gineli yıldız için imza töreni düzenlerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Koita açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...