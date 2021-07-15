Son dakika: EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı zafere ulaştıran video ortaya çıktı!

İTALYAN OYUNCULAR KASALARINI DOLDURDU

Şampiyon İtalya kasasını da doldurdu… Grup maçlarının tamamını kazanarak üst tura çıkan Gök Mavililer, her galibiyet için 1.5 milyon Euro alırken gruptan çıkma kazancı olarak da 9 milyon 250 bin Euro gelir elde etti. Son 16 için 2 milyon Euro, çeyrek final için 3 milyon 250 bin Euro, yarı finalde 5 milyon Euro alan İtalyanlar, şampiyonluk primi olarak da 10 milyon Euro'yu kaptı.