Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı zafere ulaştıran video ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:57 Son Güncelleme: 15.7.2021 11:16

Son dakika: EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı zafere ulaştıran video ortaya çıktı!

Son dakika: EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı zafere ulaştıran video ortaya çıktı!

Son dakika haberi: EURO 2020 şampiyonu olan İtalya'da coşku ve sevinç devam ediyor. Wembley'de oynana final maçı öncesi soyunma odasında İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin ilk 11'i belirlediği ve oyuncularına motivasyon konuşması yaptığı video ortaya çıktı. Mancini, oyuncularla da şakalaşırken görülüyor. Yayınlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarda 3-2 mağlup eden İtalya, 53 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Turnuvayı namağlup olarak tamamlayan İtalya kupayı Roma'ya götürerek halkla kutlamalara devam etti.

İTALYAN OYUNCULAR KASALARINI DOLDURDU

Şampiyon İtalya kasasını da doldurdu… Grup maçlarının tamamını kazanarak üst tura çıkan Gök Mavililer, her galibiyet için 1.5 milyon Euro alırken gruptan çıkma kazancı olarak da 9 milyon 250 bin Euro gelir elde etti. Son 16 için 2 milyon Euro, çeyrek final için 3 milyon 250 bin Euro, yarı finalde 5 milyon Euro alan İtalyanlar, şampiyonluk primi olarak da 10 milyon Euro'yu kaptı.

Toplamda 34 milyon Euro (348 milyon TL) kazanan İtalya, turnuva öncesi futbolculara toplam ödülün yüzde 20'sini dağıtacağını açıklamıştı. Takıma toplam 6 milyon 800 bin Euro prim verilmesi beklenirken oyuncu başına 250-300 bin Euro (3 milyon TL) ödül düşecek.

İTALYA'YI ZAFERE GÖTÜREN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Wembley'de oynana finalde İtaya'yı zafere götüren bir video ortaya çıktı. İtalya soyunma odasında oyuncularıyla konuşan ve ilk 11'i belirleyen Mancinin'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MANCİNİ TAHTAYA İLK 11'İ YAZARKEN GÖRÜNTÜLENİYOR

Mancini, final maçı öncesi soyunma odasında ilk 11'de başlayacak oyuncuların adını tahtaya yazıyor: Gigo (Donnarumma), Dilo (Di Lorenzo), Leo (Leonardo Bonucci), Giorgio (Chiellini), Spina (Spinazzola sakat olduğu için Mancini burada oyuncularına küçük bir şaka yapıyor ve Emerson'u yazıyor.), Jorjo (Jorginho), Marco (Veratti), Bare (Barella), Ciro (İmmobile), Lorenzo (İnsigne), Federico (Chiesa)...

İşte İtalya'yı zafere ulaştıran o konuşma! Mancini'nin soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı | Video

"MAÇA ÇIKIP NE YAPMANIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ"

İlk 11'i tahtaya yazdıktan Mancini oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaparak şunları söylüyor: "Size söyleyecek başka bir şeyim yok. Biliyorsunuz ki buraya tesadüfen gelmedik ve sadece biz kendimiz kaderimizin efendisi olabiliriz. Hakem değil, rakip değil, kimse değil... Şimdi maça çıkıp ne yapmanız gerektiğini biliyorsunız"

İTALYA BASINI ŞAMPİYONLUĞU

'WEMBLEY FETHEDİLDİ'
Gök Mavililer'in zaferi sonrasında İtalyan basınındaki şampiyonluk manşetleri de görülmeye değerdi...

La Gazzetta dello Sport:

"Çok güzel" Corriere dello Sport: "(Kupa) Bizim"

Tuttosport: "Sadece biziz"

La Repubblica: "Avrupa bizim, Wembley fethedildi"

Corriere della Sera: "Şampiyon biziz"

La Stampa: "Gök Mavililer, Wembley'i fethetti."

Libero: "Avrupa bizim."

İNGİLTERE'DE MATEM

1-0 öne geçilen maçta kaybedilen şampiyonluk İngilizler'i de derinden yaraladı. Ada halkı maçın ardından büyük bir yıkım yaşarken zaman zaman kavgalar da çıktı. Polis tutuklamalar yaparken gözyaşları da İngiltere sokaklarında sel oldu aktı!

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Son dakika: EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı zafere ulaştıran video ortaya çıktı!
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