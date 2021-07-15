İşte İtalya'yı zafere ulaştıran o konuşma! Mancini'nin soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı | Video
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EURO 2020 şampiyonu olan İtalya'da coşku ve sevinç devam ediyor. Wembley'de oynana final maçı öncesi soyunma odasında İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin ilk 11'i belirlediği ve oyuncularına motivasyon konuşması yaptığı video ortaya çıktı. Mancini, oyuncularla da şakalaşırken görülüyor. Yayınlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mancini oyuncularına şunları söylüyor: Size söyleyecek başka bir şeyim yok, biliyorsunuz ki buraya tesadüfen gelmedik ve kaderimizin efendisi sadece bizleriz. Hakemler değil, rakipler değil, kimse değil... Şimdi maça çıkıp ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz"