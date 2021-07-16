Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.
Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.
35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.
VEDAT VE SÖRLOTH SEÇENEKLERİ MASADA
Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.
Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor.
Vedat Muriqi ve Sörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu söz konusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.
PORTEKİZ'DEN VIDAL İDDİASI
Bu arada Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürürken Portekiz basını Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'i Sarı-Lacivertlilere yazdı.
Record'un haberine göre; Benfica'nın da istediği İspanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu.
Haberde Benfica'nın kadrosundaki 5 sağ bek oyuncusundan en az 2-3'üyle vedalaşmadan bu transferi yapamayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin teklifinin ve ilgisinin daha önde olduğuna vurgu yapıldı. 31 yaşındaki Vidal, kontratının bittiği Sevilla'da geçen sezon 19 maça çıkmış bir de asist yapmıştı.