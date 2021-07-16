Son dakika haberi... Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...