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Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:07 Son Güncelleme: 16.7.2021 07:08

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Son dakika haberi... Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Fenerbahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

VEDAT VE SÖRLOTH SEÇENEKLERİ MASADA

Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Fenerbahçe bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Vedat Muriqi ve Sörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu söz konusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

PORTEKİZ'DEN VIDAL İDDİASI

Bu arada Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürürken Portekiz basını Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'i Sarı-Lacivertlilere yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Record'un haberine göre; Benfica'nın da istediği İspanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Haberde Benfica'nın kadrosundaki 5 sağ bek oyuncusundan en az 2-3'üyle vedalaşmadan bu transferi yapamayacağı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi

Fenerbahçe'nin teklifinin ve ilgisinin daha önde olduğuna vurgu yapıldı. 31 yaşındaki Vidal, kontratının bittiği Sevilla'da geçen sezon 19 maça çıkmış bir de asist yapmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Vitor Pereira aradı, 'Gelirim' dedi
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