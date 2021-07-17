Yabancı kuralı sonrası çarpıcı gerçek! 413 milyon euro...

BİR GÖRÜŞ: ALİ GÜLTİKEN: KULÜPLER TEDBİR ALSAYDI MÜDAHALE GEREKMEZDİ

Yabancı konusunun iki tane bizim açımızdan sorunlu bölümü var. Birincisi, harcama limitleriyle alakalı. Bunun devamında da transfere harcanan rakamların hesap verilebilir olması. Bir diğer konu da Türk oyuncuların yetiştirilmesi ve rekabetin içinde daha fazla yer almaları.