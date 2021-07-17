Yabancı kuralı sonrası çarpıcı gerçek! 413 milyon euro...

Süper Lig'de yabancı futbolculara getirilen kısıtlamaya kulüplerin büyük bir bölümü itiraz ederken, SABAH Spor'un araştırması, yabancı serbestliği sonrası kulüplerin yabancı futbolcu satışlarından öncesine göre büyük gelirler elde ettiğini ortaya koydu.
2015-2016 sezonunda serbest kalan yabancı kuralı sonrası ekiplerimiz 134 yabancıdan 413 milyon Euro yani bugünün değeriyle yaklaşık 4.2 milyar TL gelir elde ederken, bu bedel önceki dönemlerin 3.5 kat fazlası oldu.
SEZON BAŞINA %92 ARTIŞ YAŞANDI
Gelen yabancı kuralı serbestliği öncesinde 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında kulüpler sezon başına ortalama yabancı futbolcu satışından 19.7 milyon Euro kazandı. Bu değer sonrasında 3.5 kat artarak sezon başına 68.8 milyon Euro'ya yükseldi.
Aynı zamanda ligimizde kısıtlama varken sezon başına ortalama 11.6 yabancı futbolcudan gelir elde edilebilirken, bu değer serbestlik döneminde son altı sezonda %92 yükselerek 22.3'e yükseldi.
108.5 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
Lig ekipleri yabancı futbolcu satışından en yüksek parayı ise 2018-2019 sezonunda 108.5 milyon Euro ile kazandı. Takımlar 2017-18'de 90.8 milyon Euro kasasına koyarken, yasak öncesi üç sezonda ise toplamda sadece 59.14 milyon Euro elde edilebilmişti.
Ligimizde yabancı futbolcunun serbest kalması sonrası hiçbir sezonda önceki bedellerin altında kalınmadı.
ALIM SATIMLARDA BÜYÜK KÂR
Takımlar yabancıları alırken ödediklerinden fazlasını satıştan kazandı. Buna göre 2020-2021 sezonunda 21 takım 15 futbolcu satıp 39.6 milyon Euro kazanırken, aynı dönemde 45 yabancı futbolcuya 39.4 milyon Euro ödendi ve kadrolara dahil edildi.
BİR GÖRÜŞ: ALİ GÜLTİKEN: KULÜPLER TEDBİR ALSAYDI MÜDAHALE GEREKMEZDİ
Yabancı konusunun iki tane bizim açımızdan sorunlu bölümü var. Birincisi, harcama limitleriyle alakalı. Bunun devamında da transfere harcanan rakamların hesap verilebilir olması. Bir diğer konu da Türk oyuncuların yetiştirilmesi ve rekabetin içinde daha fazla yer almaları.
Bu da altyapı eğitimini beraberinde getiriyor. Aslında bu iki ana konu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilse, sağlıklı sürdürülebilir bir zemin yaratılabilse yabancı konusunun tartışma konusu olmaktan çıkacağını düşünüyorum.
Fakat bizde olan sıkıntı yıllardan beri transfer konusunda sadece yurt dışından oyuncu transferi ve yüksek bedellerle yaşlı oyuncular almak noktasında ilerlediği için kulüpler batma noktasına geldi.
Bu tür tedbirlerin mecburiyet sonrasında ortaya çıktığını da görmemiz gerekiyor. Kulüpler kendileri dengeleri kurabilseydi, TFF, UEFA'nın müdahalesi gerekmezdi.