Son dakika: Beşiktaş'ın gözdesi Alex Teixeira'dan transfer açıklaması! 'Geleceğimle ilgili alacağım karar...'

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rosier transferini çözen Ghezzal için bekleyişe geçen Beşiktaş, 10 numara transferi için de girişimlerine devam ediyor. Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, Instagram hesabından bir açıklama yaparak transferi hakkındaki son gelişmeleri duyurdu.
ALEX TEİXERA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
'Geleceğim ile ilgili karar vemek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim açıklayacaktır.'
Beşiktaş forvet transferi için de Miguel Borja ve Salomon Rondon'u gündeme aldı.
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