Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ahmet Nur Çebi yönetimindeki Beşiktaş, forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ta forvet için iki yeni aday ortaya çıktı. Diego Costa, Dzeko ve Willian Jose gibi isimlerden vazgeçildi.