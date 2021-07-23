Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
Giriş Tarihi: 23.7.2021 08:57 Son Güncelleme: 23.7.2021 09:00

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Diego Costa ve Alex Texeira derken Beşiktaş'ta yeni isimler gündeme geldi. Siyah beyazlılar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra santrafor transferi için arayışlara başladı. Geçen sezon da Beşiktaş ile görüşen Latin Amerikalı golcü yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ahmet Nur Çebi yönetimindeki Beşiktaş, forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ta forvet için iki yeni aday ortaya çıktı. Diego Costa, Dzeko ve Willian Jose gibi isimlerden vazgeçildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ FORVET ATAĞI!

Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını Latin Amerika'dan iki isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, maliyeti uygun olması halinde Miguel Borja'yı bonservisi ile alacak.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Aksi takdirde kiralama artı satın alma opsiyonu devreye sokulacak. Bir diğer aday Salomon Rondon için de temaslara başlandı.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş, iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan ilki Miguel Borja... 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Teknik heyetin de görüşleri doğrultusunda Borja'yı tekrar listesine dahil eden Beşiktaş, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Birincisi, Palmeiras ile Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek Kolombiyalı yıldız, maliyeti uygun olursa bonservisi ile birlikte kadroya katılacak. İkincisi ise kiralama artı satın alma opsiyonu...

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Daha önce Deigo Costa, Edin Dzeko, Marko Arnautovic ve Willian Jose gibi isimlerden ekonomik nedenlerle vazgeçen Beşiktaş, Miguel Borja'yı bitirmekte kararlı.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

BİR DİĞER ADAY SALOMON RONDON!

Beşiktaş, adı Çaykur Rizespor ile anılan 31 yaşındaki Salomon Rondon için de resmi temaslara başladı. Venezuelalı futbolcunun bonservisi Çin'in Dalian Pro kulübünde bulunuyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF NAİNGGOLAN!

Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için teklif götürdüğü Alex Teixeira'dan haber beklerken, İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Çizme basını, bonservisi İnter'de olan ve geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Nainggolan'ın yeni kulüp bulması için menajeriyle görüştüğünü ve Beşiktaş'tan teklif aldığını yazdı.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın da siyahbeyazlıların teklifine olumlu baktığı öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Kartal'ın, İnter'e bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Geçen sezon Cagliari'de 27 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
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