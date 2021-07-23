Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ahmet Nur Çebi yönetimindeki Beşiktaş, forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ta forvet için iki yeni aday ortaya çıktı. Diego Costa, Dzeko ve Willian Jose gibi isimlerden vazgeçildi.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ FORVET ATAĞI!
Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını Latin Amerika'dan iki isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, maliyeti uygun olması halinde Miguel Borja'yı bonservisi ile alacak.
Aksi takdirde kiralama artı satın alma opsiyonu devreye sokulacak. Bir diğer aday Salomon Rondon için de temaslara başlandı.
Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş, iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan ilki Miguel Borja... 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.
Teknik heyetin de görüşleri doğrultusunda Borja'yı tekrar listesine dahil eden Beşiktaş, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Birincisi, Palmeiras ile Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek Kolombiyalı yıldız, maliyeti uygun olursa bonservisi ile birlikte kadroya katılacak. İkincisi ise kiralama artı satın alma opsiyonu...
Daha önce Deigo Costa, Edin Dzeko, Marko Arnautovic ve Willian Jose gibi isimlerden ekonomik nedenlerle vazgeçen Beşiktaş, Miguel Borja'yı bitirmekte kararlı.
BİR DİĞER ADAY SALOMON RONDON!
Beşiktaş, adı Çaykur Rizespor ile anılan 31 yaşındaki Salomon Rondon için de resmi temaslara başladı. Venezuelalı futbolcunun bonservisi Çin'in Dalian Pro kulübünde bulunuyor.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF NAİNGGOLAN!
Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için teklif götürdüğü Alex Teixeira'dan haber beklerken, İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.
Çizme basını, bonservisi İnter'de olan ve geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Nainggolan'ın yeni kulüp bulması için menajeriyle görüştüğünü ve Beşiktaş'tan teklif aldığını yazdı.
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın da siyahbeyazlıların teklifine olumlu baktığı öğrenildi.
Kartal'ın, İnter'e bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
Geçen sezon Cagliari'de 27 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti.