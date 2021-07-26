Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 26.7.2021 09:35 Son Güncelleme: 26.7.2021 09:43

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dev bir takasa imza atmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in yıldızı için 2 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dev bir takasa imza atmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in yıldızı için 2 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunan Sarı-Lacivertliler, TFF'nin kuralı gereği bu sayıyı 14'e indirmek zorunda...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'deki performansı ile dikkat çeken Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao'yu gündemine aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Ndao geçen sezon Karagümrük formasıyla 38 maçta 11 gol atıp 9 asist yapmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Ocak 2020'de AS Dakar'dan 75 bin Euro bedelle transfer edilen Senegalli yıldızın güncel değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Takvim'in haberine göre; Yönetim, Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan 2 oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'nin takasta Mame Thiam ile Kemal Ademi'yi kullanmayı düşündüğü iddia edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

MAME THİAM'A TALİP OLANLAR 5 OLDU

Kadro dışı bırakılan isimlerden olan Mame Thiam'ın talipleri her geçen gün artıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Giresun'un ardından 2 Süper Lig ekibi daha Senegalli golcüye talip oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Bu kulüplerin Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor olduğu öğrenildi. 5 kulüple de görüşmeler devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

NABIL DIRAR ZORLUYOR

Bu arada Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında yer almayan Nabil Dirar'ı hırs bastı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı

Sağ kanatta adama ihtiyaç olması Fas asıllı oyuncunun takımda kalma ihtimalini her geçen gün artırıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin dev takas planı! Süper Lig'in yıldızı için 2 isim gözden çıkarıldı
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