Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dev bir takasa imza atmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in yıldızı için 2 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunan Sarı-Lacivertliler, TFF'nin kuralı gereği bu sayıyı 14'e indirmek zorunda...
Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'deki performansı ile dikkat çeken Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao'yu gündemine aldı.
Ndao geçen sezon Karagümrük formasıyla 38 maçta 11 gol atıp 9 asist yapmıştı.
Ocak 2020'de AS Dakar'dan 75 bin Euro bedelle transfer edilen Senegalli yıldızın güncel değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Takvim'in haberine göre; Yönetim, Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan 2 oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.
MAME THİAM'A TALİP OLANLAR 5 OLDU
Kadro dışı bırakılan isimlerden olan Mame Thiam'ın talipleri her geçen gün artıyor.
Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Giresun'un ardından 2 Süper Lig ekibi daha Senegalli golcüye talip oldu.
Bu kulüplerin Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor olduğu öğrenildi. 5 kulüple de görüşmeler devam ediyor.
NABIL DIRAR ZORLUYOR
Bu arada Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında yer almayan Nabil Dirar'ı hırs bastı.
Sağ kanatta adama ihtiyaç olması Fas asıllı oyuncunun takımda kalma ihtimalini her geçen gün artırıyor.