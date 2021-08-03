Son dakika: Vitor Pereira ayrılmalarını istemişti! Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi gitmiyor…

Ayrılacak oyuncuların çok fazla olduğunu ve asıl odaklanılacak noktanın bu olduğunu ifade etmiştik. Şu anda 17 tane sözleşmesi devam eden yabancı oyuncu var. Fenerbahçe, bunlara ek olarak başkanın deyimiyle 3-4 transfer daha yapacak.