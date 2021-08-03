Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira ayrılmalarını istemişti! Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi gitmiyor…
Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:08 Son Güncelleme: 3.8.2021 21:21

Son dakika: Vitor Pereira ayrılmalarını istemişti! Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi gitmiyor…

Son dakika: Vitor Pereira ayrılmalarını istemişti! Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi gitmiyor…

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 4 Ağustos Çarşamba günü Dinamo Kiev ile son hazırlık maçını oynayacak. Şu ana kadar 5 hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Dinamo Kiev maçının ardından tüm konsantrasyonunu Avrupa Ligi'ne verecek olan sarı-lacivertlilerde transfer süreci beklenildiği gibi işlemiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de yeni sezon Vitor Pereira yönetiminde girecek Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 7 yıllık şampiyonluk hasretini bu yıl sona erdirmek isteyen sarı-lacivertlilerde, Portekizli teknik adam Vitor Pereira, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" demişti.

İddialı bir şekilde 2021-2022 sezonuna hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık sürecinde şu ana kadar 5 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmaların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 beraberlik aldı. Son hazırlık maçı ise yarın Dinamo Kiev ile oynanacak.

Hazırlık maçlarında oyuncuların yükselen performansı taraftarı memnun ederken, transfer süreci ise beklenildiği gibi ilerlemiyor.

Teknik Direktör Vitor Pereira, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in kamptan ayrılarak çalışmalarına bireysel olarak devam etmesini istemişti.

Bu isimlerin haricinde Lemos, Dirar ve Samatta'ya da kulüp arayan Fenerbahçe, henüz takımdan ayrılması beklenen hiçbir oyuncuya kulüp bulamadı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktarırken, "Oyuncular Fenerbahçe'den aldıkları maaşlara yakın teklifler bulamıyorlar." diye konuştu.

İşte Ahmet Selim Kul'un Fenerbahçe'ye dair aktardığı son gelişmeler...

Fenerbahçe'de Sosa dışında sakat ve eksik bulunmuyor. Yeni sezon hazırlıkları süresince genel olarak tam kadro çalışıldı. Vitor Pereira'nın en mutlu olduğu konulardan birisi bu. Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçı en ciddi sınav olacak.

Ayrılacak oyuncuların çok fazla olduğunu ve asıl odaklanılacak noktanın bu olduğunu ifade etmiştik. Şu anda 17 tane sözleşmesi devam eden yabancı oyuncu var. Fenerbahçe, bunlara ek olarak başkanın deyimiyle 3-4 transfer daha yapacak.

Bunların en az 2'sinin yabancı olmasını bekliyoruz. Bu yüzden gündem oyuncularla yolları ayırmak.

"FENERBAHÇE'DE SIKINTILI İŞLİYOR..."

Kadronun dışında bırakılan oyuncular dahil henüz farklı kulüplere imza atmadı. Çünkü Fenerbahçe'de oyuncu gönderme süreci sıkıntılı işliyor. Futbolcular, Fenerbahçe'den aldıkları maaşlara yakın teklifler bulamıyorlar.

Fenerbahçe'nin transfer yapmak istediği bölgeler, stoper, forvet ve sol kanat öncelikli mevkiler. Bu bölgelere baktığımızda örnek olarak Samatta, kadroda düşünülmeyen bir isim ama ayrılma konusunda ciddi gelişmelerden bahsedemeyiz. Maaşı yüksek, ciddi bonservis ödendi. Fenerbahçe bir şekilde zararı en aza indirgemek istiyor.

Yeni transfer edilecek isimlerin son haftaya sıkışmasını bekliyoruz. Kaan Ayhan ve Kolosinac isimlerine ilgi devam ediyor. Lemos, Zajc, Dirar, Thiam, Ademi ve Samatta ayrılması beklenen isimler. Zajc, bu isimler arasında performansıyla ön plana çıkmış olsa da yabancı sınırlaması nedeniyle ayrılığı gündemde.

Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular takım bulamadı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Yangınlardan peş peşe son dakika gelişmeleri: İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum
Son dakika haberi | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"
Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Son dakika haberi | Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...
İbrahim Tatlıses'e SGK’dan emekli maaşı şoku!
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
Türkiye Manavgat için tek yürek oldu! Bu not okuyanları ağlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Vitor Pereira ayrılmalarını istemişti! Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi gitmiyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA