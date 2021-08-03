Son dakika: Vitor Pereira ayrılmalarını istemişti! Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi gitmiyor…

Süper Lig'de yeni sezon Vitor Pereira yönetiminde girecek Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 7 yıllık şampiyonluk hasretini bu yıl sona erdirmek isteyen sarı-lacivertlilerde, Portekizli teknik adam Vitor Pereira, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" demişti.
İddialı bir şekilde 2021-2022 sezonuna hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık sürecinde şu ana kadar 5 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmaların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 beraberlik aldı. Son hazırlık maçı ise yarın Dinamo Kiev ile oynanacak.
Hazırlık maçlarında oyuncuların yükselen performansı taraftarı memnun ederken, transfer süreci ise beklenildiği gibi ilerlemiyor.
Teknik Direktör Vitor Pereira, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in kamptan ayrılarak çalışmalarına bireysel olarak devam etmesini istemişti.
Bu isimlerin haricinde Lemos, Dirar ve Samatta'ya da kulüp arayan Fenerbahçe, henüz takımdan ayrılması beklenen hiçbir oyuncuya kulüp bulamadı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktarırken, "Oyuncular Fenerbahçe'den aldıkları maaşlara yakın teklifler bulamıyorlar." diye konuştu.
İşte Ahmet Selim Kul'un Fenerbahçe'ye dair aktardığı son gelişmeler...
Fenerbahçe'de Sosa dışında sakat ve eksik bulunmuyor. Yeni sezon hazırlıkları süresince genel olarak tam kadro çalışıldı. Vitor Pereira'nın en mutlu olduğu konulardan birisi bu. Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçı en ciddi sınav olacak.
Ayrılacak oyuncuların çok fazla olduğunu ve asıl odaklanılacak noktanın bu olduğunu ifade etmiştik. Şu anda 17 tane sözleşmesi devam eden yabancı oyuncu var. Fenerbahçe, bunlara ek olarak başkanın deyimiyle 3-4 transfer daha yapacak.
Bunların en az 2'sinin yabancı olmasını bekliyoruz. Bu yüzden gündem oyuncularla yolları ayırmak.
"FENERBAHÇE'DE SIKINTILI İŞLİYOR..."
Kadronun dışında bırakılan oyuncular dahil henüz farklı kulüplere imza atmadı. Çünkü Fenerbahçe'de oyuncu gönderme süreci sıkıntılı işliyor. Futbolcular, Fenerbahçe'den aldıkları maaşlara yakın teklifler bulamıyorlar.
Fenerbahçe'nin transfer yapmak istediği bölgeler, stoper, forvet ve sol kanat öncelikli mevkiler. Bu bölgelere baktığımızda örnek olarak Samatta, kadroda düşünülmeyen bir isim ama ayrılma konusunda ciddi gelişmelerden bahsedemeyiz. Maaşı yüksek, ciddi bonservis ödendi. Fenerbahçe bir şekilde zararı en aza indirgemek istiyor.
Yeni transfer edilecek isimlerin son haftaya sıkışmasını bekliyoruz. Kaan Ayhan ve Kolosinac isimlerine ilgi devam ediyor. Lemos, Zajc, Dirar, Thiam, Ademi ve Samatta ayrılması beklenen isimler. Zajc, bu isimler arasında performansıyla ön plana çıkmış olsa da yabancı sınırlaması nedeniyle ayrılığı gündemde.
Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular takım bulamadı!