Son dakika: Fenerbahçe Çin’den bir transfer daha yapıyor! Vitor Pereira Süper Lig’in eski yıldızını istedi...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Caner Erkin'i kadro dışı bıraktı. Fenerbahçe'deki birinci döneminde de Caner ile anlaşamayan Pereira, deneyimli oyuncunun üstünü çizdi.
Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, çok yakın dostu Sead Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor. Arsenal de sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan Boşnak oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor.
3-5-2'nin sağ kanadı için Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı transfer eden Fenerbahçe, sol taraf için de Sead Kolasinac'ı düşünüyor.
SÖRLOTH İÇİN EN BÜYÜK RAKİP ROMA!
Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho da Norveçli golcü Sörloth'u transfer etmek istiyor. Roma, Leipzig'e kiralık teklifinde bulundu fakat Alman ekibi bu teklifi kabul etmedi.
Fenerbahçe, Sörltoh'u transfer etmek istiyor fakat Alman temsilcisi yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı lacivertliler bu transfer için son günlere kadar bekleyecek.
Afrika basınında çıkan habere göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Cedrid Bakambu'yu transfer etmek istiyor.
Vitor Pereira Çin'de görev yaparken Bakambu'nun oynadığı BJ Guan ile rakip olmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.
2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a trasnfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon € bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı.
Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.
Villarreal formasıyla da 75 La Liga maçına çıkan golcü oyuncu 31 gol attı. Çin'de de 62 maça çıkan yıldız 45 gol attı.
Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol attı. Bakambu, Avrupa Ligi'nde de 12 gol attı.
SÖZLEŞMESİ YILBAŞINDA BİTİYOR!
Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan yıldız oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.