Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim Gedson Fernandes’ten vazgeçmiyor! Görüşmeler devam ediyor...

Son dakika… Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası geride kaldı. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon gelen şampiyonluğun ardından kaldığı yerden devam etti. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarını bekleyen siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Bu sezon taraftarını memnun eden birçok transfer yapan Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışıyor.
Yapılan transferlere rağmen henüz transferde noktayı koymayan Beşiktaş, bir orta saha transferini daha bitirmek istiyor.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, adeta paylaşılamayan isim oldu.
Sarı-kırmızılılarda kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes, yeni sezonda Benfica formasıyla şans bulamıyor.
Oyuncunun transferi için yaz başından bu yana Benfica ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferi 1-7 Eylül arasında bitirmeyi planlıyor.
Ancak Gedson Fernandes'in tek taliplisi Galatasaray değil. Beşiktaş'ın da Portekizli oyuncu için ilgisi olduğu bilinenler arasında.
BEŞİKTAŞ, PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sergen Yalçın'ın istediği orta saha oyuncuları arasında Gedson Fernandes'in de bulunduğunu açıkladı.
Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle:
"Bugün Beşiktaşlı bir yetkiliyle konuştum. Gedson'un transfer listesinde üst sıralarda olduğunu söyledi. Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya diyebiliriz. Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelere devam ediyor."
Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı öğrenilen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın tek hedefi değil.
Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmemesi halinde Brezilyalı oyuncu Lucas Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
LUCAS FERNANDO: "BEŞİKTAŞ'TAN İLGİ OLURSA…"
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Alex Teixeira ve Josef de Souza ile yakın arkadaş olduğu bilinen orta saha oyuncusu Lucas Fernando, A Spor'a konuştu.
Brezilyalı oyuncu, Sercan Dikme'ye verdiği röportajda, "Beşiktaş'tan ilgi olursa istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım." diye konuştu.
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video