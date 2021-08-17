Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim Gedson Fernandes’ten vazgeçmiyor! Görüşmeler devam ediyor...

Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle:

"Bugün Beşiktaşlı bir yetkiliyle konuştum. Gedson'un transfer listesinde üst sıralarda olduğunu söyledi. Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya diyebiliriz. Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelere devam ediyor."