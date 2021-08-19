Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum" diyerek istediği golcüyü tarif ettiği Sarı-Lacivertliler'de Sörloth, Moussa Dembele ve Cedric Bakambu için temaslar sürerken, son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları..

Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum" diyerek istediği golcüyü tarif ettiği Sarı-Lacivertliler'de Sörloth, Moussa Dembele ve Cedric Bakambu için temaslar sürerken, son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları..