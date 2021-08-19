Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz
Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:33 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:40

Son dakika: Fenerbahçe'de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum" diyerek istediği golcüyü tarif ettiği Sarı-Lacivertliler'de Sörloth, Moussa Dembele ve Cedric Bakambu için temaslar sürerken, son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları..

Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum" diyerek istediği golcüyü tarif ettiği Sarı-Lacivertliler'de Sörloth, Moussa Dembele ve Cedric Bakambu için temaslar sürerken, son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları..

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Fenerbahçe forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth...

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Yönetim, Alman ekibi Leipzig ile parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

TARAFTARLAR MESAJA BOĞUYOR

Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Selnes ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe yönetiminin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

HEE-CHAN HWANG

Alexander Sörloth'un rotayı Marsilya'ya kırması sonrası Leipzig'le yapılan görüşmelerde gündeme geldi. 1.77 boyundaki Güney Koreli forvet 25 yaşında.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Leipzig'de genelde sonradan oyuna giriyor. Bundesliga'da 19 maçta siftah yapamadı. Almanya Kupası'nad 3 gol+2 asist gerçekleştirdi.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

ALFREDO MORELOS

Diğer adaylarda ilerleme sağlanamayınca gündeme alındığı iddia ediliyor. Glasgow Rangers'ta oynuyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı geçtiğimiz sezonu 17 gol+13 asist ile kapattı.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Bonservis bedeli 12 milyon euro. Kolombiya Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi, 1 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

CEDRIC BAKAMBU

Çin basını, Beijing Guoun ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Cedric Bakambu'nun erken takımdan ayrılma ihtimalinin arttığını yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin Sevilla ile birlikte transfer için devrede olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki Kongo'lu golcü için resmi temasların her an başlayabileceği iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

MOUSSA DEMBELE

Lyon'un Mali asıllı oyuncusu için Fenerbahçe'nin görüşmeleri gizli yürüttüğü ifade ediliyor. 25 yaşındaki forvet için Pelkas takası da gündemde...

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Ancak Dembele'nin temsilcisi Mansa Fofana'nın, "Söylentiler nereden çıkıyor, bilmiyorum, ama biz Fenerbahçe'yle görüşmedik" açıklaması kafaları karıştırdı.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

SON ADAY HAMDALLAH

Fenerbahçe'nin Al Nasr'la bağlarını koparmaya hazırlanan Abdürrezzak Hamdallah'ı da forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 252 maçta 220 gol attı. 49 da asist gerçekleştirdi.

Son dakika: Fenerbahçe’de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz

Bir yıl daha kontratı bulunan Faslı santrforun durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. Hamdalla'ın Transfermarkt sitesinde piyasa değeri 5 milyon Euro. (Fotomaç)

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Son dakika: Fenerbahçe'de golcü için 6 aday var! Son isim büyük sürpriz
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