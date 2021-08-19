Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum" diyerek istediği golcüyü tarif ettiği Sarı-Lacivertliler'de Sörloth, Moussa Dembele ve Cedric Bakambu için temaslar sürerken, son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son dakika haberlerinin detayları..
Fenerbahçe forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth...
Yönetim, Alman ekibi Leipzig ile parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor.
TARAFTARLAR MESAJA BOĞUYOR
Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.
Selnes ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe yönetiminin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.
HEE-CHAN HWANG
Alexander Sörloth'un rotayı Marsilya'ya kırması sonrası Leipzig'le yapılan görüşmelerde gündeme geldi. 1.77 boyundaki Güney Koreli forvet 25 yaşında.
Leipzig'de genelde sonradan oyuna giriyor. Bundesliga'da 19 maçta siftah yapamadı. Almanya Kupası'nad 3 gol+2 asist gerçekleştirdi.
ALFREDO MORELOS
Diğer adaylarda ilerleme sağlanamayınca gündeme alındığı iddia ediliyor. Glasgow Rangers'ta oynuyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı geçtiğimiz sezonu 17 gol+13 asist ile kapattı.
Bonservis bedeli 12 milyon euro. Kolombiya Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi, 1 kez fileleri havalandırdı.
CEDRIC BAKAMBU
Çin basını, Beijing Guoun ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Cedric Bakambu'nun erken takımdan ayrılma ihtimalinin arttığını yazdı.
Fenerbahçe'nin Sevilla ile birlikte transfer için devrede olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki Kongo'lu golcü için resmi temasların her an başlayabileceği iddia edildi.
MOUSSA DEMBELE
Lyon'un Mali asıllı oyuncusu için Fenerbahçe'nin görüşmeleri gizli yürüttüğü ifade ediliyor. 25 yaşındaki forvet için Pelkas takası da gündemde...
Ancak Dembele'nin temsilcisi Mansa Fofana'nın, "Söylentiler nereden çıkıyor, bilmiyorum, ama biz Fenerbahçe'yle görüşmedik" açıklaması kafaları karıştırdı.
SON ADAY HAMDALLAH
Fenerbahçe'nin Al Nasr'la bağlarını koparmaya hazırlanan Abdürrezzak Hamdallah'ı da forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 252 maçta 220 gol attı. 49 da asist gerçekleştirdi.
Bir yıl daha kontratı bulunan Faslı santrforun durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. Hamdalla'ın Transfermarkt sitesinde piyasa değeri 5 milyon Euro. (Fotomaç)