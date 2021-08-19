Son dakika: Trabzonspor Roma karşısında avantaj peşinde! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Bordo-mavililer, 1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşirken, sahasında 1-1 biten maçın rövanşında rakibiyle golsüz berabere kalarak elenmişti. 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıllık bir aradan sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve grubu, rakibinin önünde lider tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım, UEFA Intertoto Kupası'nda 1999-2000 sezonunda Perugia takımına sahasında 2-1 yenilmiş ancak deplasmanda 3-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.

2013-14 sezonunda son 32. turunda yine bir başka İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında ve deplasmanda 2-0'lık yenilgilerle elenen taraf olmuştu.

2014-15 sezonunda ise son 32. turunda Trabzonspor, Napoli ile sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 gibi farklı bir sonuçla kaybetmişti. Deplasmanda ise 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, elenen taraf olmuştu. Trabzonspor İtalyan takımları karşısında 13 gol atarken kalesinde de 22 gol gördü.

Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Roma ile karşı karşıya geliyor.