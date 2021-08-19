Son dakika: Trabzonspor Roma karşısında avantaj peşinde! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında İtalya Seri A ekiplerinden Roma'yı konuk edecek olan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Saat 20.30'da başlayacak olan Trabzonspor-Roma maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'e Malatya deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle iyi başlayan Trabzonspor, başarılı performansını UEFA Konferans Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde FK'yı eleyen bordo-mavililer, sahasında Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı konuk edecek. Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.
Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov
AVRUPA KUPALARINDA 138. MAÇ
Trabzonspor, Avrupa'da 137 maça çıktı. Bordo-mavililer, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.
Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.
EN ÇOK İTALYANLAR RAKİP OLDU...
Trabzonspor, Avrupa arenasında daha önce İtalya takımlarıyla ikişer kez Inter ve Lazio, birer kez de Cagliari, Perugia, Juventus ve Napoli olmak üzere 8 kez eşleşti. Karadeniz ekibi, İtalyan takımlarıyla oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
İlk olarak 1983-1984 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Inter'le eşleşen bordo-mavili takım, sahasında 1-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek tura veda etti. 28 yıl sonra 2011-12 sezonunda tekrar Inter'le UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda eşleşen Karadeniz ekibi, İtalya'da ilk maçı Celustka'nın attığı golle 1-0 kazanarak adından söz ettirirken sahasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Bordo-mavililer, 1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşirken, sahasında 1-1 biten maçın rövanşında rakibiyle golsüz berabere kalarak elenmişti. 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıllık bir aradan sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve grubu, rakibinin önünde lider tamamlamıştı.
Bordo-mavili takım, UEFA Intertoto Kupası'nda 1999-2000 sezonunda Perugia takımına sahasında 2-1 yenilmiş ancak deplasmanda 3-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.
2013-14 sezonunda son 32. turunda yine bir başka İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında ve deplasmanda 2-0'lık yenilgilerle elenen taraf olmuştu.
2014-15 sezonunda ise son 32. turunda Trabzonspor, Napoli ile sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 gibi farklı bir sonuçla kaybetmişti. Deplasmanda ise 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, elenen taraf olmuştu. Trabzonspor İtalyan takımları karşısında 13 gol atarken kalesinde de 22 gol gördü.
Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Roma ile karşı karşıya geliyor.