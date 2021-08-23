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Giriş Tarihi: 23.8.2021 09:37 Son Güncelleme: 23.8.2021 09:53

Son dakika: Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği golcünün peşine düştü

Son dakika: Galatasaray, bir dönem Beşiktaş’ın da istediği golcünün peşine düştü

Son dakika haberi... Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle forvet transferi için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği genç golcü için İngiliz ekibinin kapasını çaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti.

Sarı- Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.

MİDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI
Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi.

Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında...

İNGİLİZLER KİRALAMA İSTEMİYOR
Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER GÜN BOYU SÜRDÜ
İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi.

Türk futbolseverler Akpom'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı.

PAOK'TA YILDIZI PARLADI
Arsenal'den transfer olduğu PAOK'ta Pelkas ile birlikte şampiyonluk yaşayan Akpom, Middlesbrough takımına transfer oldu. Akpom, atletik özellikleriyle dikkat çekiyor. (Takvim)

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Son dakika: Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği golcünün peşine düştü
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