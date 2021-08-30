Üniversite adaylarının YKS tercih sonuçları ile ilgili bekleyişi devam ediyor. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili beklenen tarihi de duyurdu.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bir an önce kazandığı okulu öğrenmek isteyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırma yaparken ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçları son durum