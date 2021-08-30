Üniversite adaylarının YKS tercih sonuçları ile ilgili bekleyişi devam ediyor. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili beklenen tarihi de duyurdu.
Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bir an önce kazandığı okulu öğrenmek isteyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırma yaparken ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.
İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçları son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.KYK burs başvurularında son gelişmeler: 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? İşte detaylar
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.
13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı? ÖSYM 2021 Üniversite kayıtları nasıl yapılır ve gerekli belgeler nelerdir?