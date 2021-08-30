KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak ? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler

Okullar açılmadan önce kalacakları yeri tespit etmek isteyen öğrenciler, "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Konuyla ilgili olarak, KYK yurtlarına kimler başvurabilir, kime çıkar soruları da merak ediliyor. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte GSB ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun konuya dair son açıklamaları.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konuya dair son açıklamaya göre, yurt başvuruları üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak. Başvuru tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da, üniversite yerleştirme / YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları da alınacak.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan yurt ve burs başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Devlet yurtlarından ve burs imkanından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasında yer alan başvuru ekranından işlemini gerçekleştirecek.
KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin tamamı (hazırlık sınıfı hariç) burs imkanından faydalanabilmektedir. Burs ücreti kademeye göre değişiklik göstermektedir. Merkezi sınavda ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcu öğrenciler burs için öncelikli gruptadır.
KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tüm öğrenciler başvuruda bulunabilir. Lise ve dengi öğrenimini Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde barınarak tamamlayan öğrenciler, devlet korumasında öğrenim görenler, şehit ve gazi çocukları yurtlarda ücretsiz barınma hakkına sahiptir.