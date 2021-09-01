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Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:09 Son Güncelleme: 1.9.2021 09:17

Beşiktaş istedi Barcelona kaptı! Griezmann Atletico Madrid'e geri döndü...

Beşiktaş istedi Barcelona kaptı! Griezmann Atletico Madrid’e geri döndü...

Fransız milli takımında da form agiyen 30 yaşındaki golcü Antonie Griezmann, Atletico Madrid'e geri döndü! Avrupa liglerinde transferin son günü olan dün gece açıklanan transfer sonrası yıldız oyuncu eski takımına geri dönmüş oldu. Yıldız oyuncu 2019'da Atletico Madrid'ten Barcelona'ya 120 milyon € karşılığında transfer olmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gitmesi, Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından bir transfer haberi de dün gece geldi. Barcelona, Fransız oyuncusu Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı. Transferle ilgili detaylı açıklama da yapıldı.

Real Sociedad altyapısında yetişen Antoine Griezmann, 2014 yılında Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Burada La Liga'ya damga vuran bir performans gösteren Fransız oyuncu Barcelona'ya imza atmıştı.

Barcelona'da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyan Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e döndü.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ BARCELONA KAPTI!

Beşiktaş'In bu yaz kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı Luuk de Jong, Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona, Luuk de Jong'u bir seneliğine kiraladı.

Barcelona bu transfer için bonservis bedeli ödemedi.

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Beşiktaş istedi Barcelona kaptı! Griezmann Atletico Madrid'e geri döndü...
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