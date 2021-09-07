Üniversiteye e-Kayıt yapmak yeterli oluyor mu? 2021 Üniversiteye e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve belge gerekiyor mu?

ÖSYM tarafından daha öncelerde duyurulan üniversite e-Kayıt tarihleri bugün itibarı ile başlıyor. Üniversite adayları, 4 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında ilk kayıt yerine geçen elektronik e-Kayıt işlemlerini yaparak üniversite için ilk adımını atacak. Bu noktada, üniversite e Kayıt nasıl yapılır, istenen belgeler neler ve e Kayıt zorunlu mu gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ÜNİVERSİTE E KAYIT YAPMA EKRANI | 2021 E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversiteye elektronik kayıt işlemleri bugün itibarı ile başladı. Üniversitelerine yerleşen adaylar internet üzerinden e-Kayıt yapma ekranı aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2021 YKS üniversite e Kayıt nasıl yapılır, sadece bunu yapmak yeterli mi? İşte, YÖK ve ÖSYM'nin duyurduğu bilgiler eşliğinde üniversite e Kayıt işlemleri 2021