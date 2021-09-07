Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversiteye e-Kayıt yapmak yeterli oluyor mu? 2021 Üniversiteye e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve belge gerekiyor mu?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:13

Üniversiteye e-Kayıt yapmak yeterli oluyor mu? 2021 Üniversiteye e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve belge gerekiyor mu?

Üniversiteye e-Kayıt yapmak yeterli oluyor mu? 2021 Üniversiteye e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve belge gerekiyor mu?

Üniversite e Kayıt tarihleri için beklenen gün geldi. Yüz binlerce aday, 4 Eylül ile 8 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversite e-Kayıt işlemlerini tamamlayacak. Bu doğrultuda, üniversiteye internetten kayıt hakkında birçok durum da merak ediliyor. Bunların başında, üniversite e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve istenen belgeler neler gibi sorular yer alıyor. ÖSYM, tercih kılavuzunda üniversite e-Kayıt sorgulama ve işlemlerin nasıl yapılacağına dair detayları paylaştı. Peki, 2021 YKS üniversite e Kayıt nasıl yapılır, sadece e-Kayıt yaptırmak yeterli mi ve gerekli belgeleri neler? İşte, resimli anlatım ile üniversite e Kayıt yapma ekranı

ÖSYM tarafından daha öncelerde duyurulan üniversite e-Kayıt tarihleri bugün itibarı ile başlıyor. Üniversite adayları, 4 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında ilk kayıt yerine geçen elektronik e-Kayıt işlemlerini yaparak üniversite için ilk adımını atacak. Bu noktada, üniversite e Kayıt nasıl yapılır, istenen belgeler neler ve e Kayıt zorunlu mu gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ÜNİVERSİTE E KAYIT YAPMA EKRANI | 2021 E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversiteye elektronik kayıt işlemleri bugün itibarı ile başladı. Üniversitelerine yerleşen adaylar internet üzerinden e-Kayıt yapma ekranı aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2021 YKS üniversite e Kayıt nasıl yapılır, sadece bunu yapmak yeterli mi? İşte, YÖK ve ÖSYM'nin duyurduğu bilgiler eşliğinde üniversite e Kayıt işlemleri 2021

ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILIR? İŞTE RESİMLİ ANLATIM

İnternet üzerinden E-Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Adayların öncelikle turkiye.gov.tr adresinden E-Devlet sistemine giriş yapmaları gerek.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs başvuruları 2021 ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi başvurusu ekranı ne zaman başlayacak ve şartları nedir?


Ardından Site İçi Arama kutusuna "E-Kayıt" yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Üniversite E-Kayıt" bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Ya da kullandıkları arama motorunun adres kısmına https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit yazarak E-Kayıt ekranına ulaşabilirler.

Öğrencilerin bu aşamadan sonra, E-Devlet üzerindeki profil ve iletişim bilgilerini, eğer doldurmadılarsa, doldurmaları önemli. Bu bilgileri doldurmadan kaydınızı gerçekleştiremiyorsunuz.

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı?

E-Kayıt işlemlerine artık başlayıp, sisteme ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesi ile karşılaşacaksınız.

Tüm devlet üniversitelerine (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç) ve ekranda listelenmiş olan vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapabilirsiniz. Okulunuz elektronik kayıt yapılabilecek üniversiteler içinde ise, "Devam Et" düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçiniz.

Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversiteye kayıt belgeleri nedir?


Bilgi doğrulama aşamasına geldiğiniz de, ekrandaki bilgileri doğru okuduğunuzdan emin olun.

Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğruysa, aşağıda bulunan alanlara "EVET" yazdıktan sonra "Başvur" düğmesine basarak işleminizi tamamlayın.

Üniversiteye kayıt tarihleri 2021-2022: Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıtlar ne zaman yapılacak?


İşleminizi tamamladıktan sonra, belge görüntüleme aşamasına geleceksiniz. Bu aşamada görüntülenen belgeyi bilgisayarınıza indirmeniz gerek.

Ekrandaki örnekte olduğu gibi, önce görüntülenen kayıt belgesini bilgisayarınıza indirin. Direkt yazdırma butonuna basmayın ki, belge elinizde bulunsun, bilgisayarınıza indirdikten sonra belgenizi yazdırabilirsiniz. Yazdırma imkanı bulunmayan adayların, görselde işaretlenen, barkod numarasını ve T.C. Kimlik numarasını, belgeyi verecekleri kuruma iletmeleri yeterli.

YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? YKS'de 140 puan alanlar için ikinci ek yerleştirme dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?

ÖZEL ÜNİVERSİTELER İÇİN E-KAYIT NEREDEN YAPILIR?

Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

E KAYIT ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

E-KAYIT TARİHLERİ 2021

Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK RAPORU İSTEYEN BÖLÜMLERDEKİ DURUM!

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

E KAYIT YETERLİ Mİ?

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve şartları nedir?
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet ile 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?
Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi mi?
SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM ile kılavuz yayınlandı mı?
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay: Kömür torbasında buldu! Gramı 45 dolar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteye e-Kayıt yapmak yeterli oluyor mu? 2021 Üniversiteye e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve belge gerekiyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA