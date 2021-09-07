Üniversiteye e-Kayıt yapmak yeterli oluyor mu? 2021 Üniversiteye e Kayıt nasıl yapılır, zorunlu mu ve belge gerekiyor mu?

ÖSYM tarafından daha öncelerde duyurulan üniversite e-Kayıt tarihleri bugün itibarı ile başlıyor. Üniversite adayları, 4 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında ilk kayıt yerine geçen elektronik e-Kayıt işlemlerini yaparak üniversite için ilk adımını atacak. Bu noktada, üniversite e Kayıt nasıl yapılır, istenen belgeler neler ve e Kayıt zorunlu mu gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.
Üniversiteye elektronik kayıt işlemleri bugün itibarı ile başladı. Üniversitelerine yerleşen adaylar internet üzerinden e-Kayıt yapma ekranı aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2021 YKS üniversite e Kayıt nasıl yapılır, sadece bunu yapmak yeterli mi? İşte, YÖK ve ÖSYM'nin duyurduğu bilgiler eşliğinde üniversite e Kayıt işlemleri 2021
İnternet üzerinden E-Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Adayların öncelikle turkiye.gov.tr adresinden E-Devlet sistemine giriş yapmaları gerek.
E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZKYK burs başvuruları 2021 ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi başvurusu ekranı ne zaman başlayacak ve şartları nedir?
Ardından Site İçi Arama kutusuna "E-Kayıt" yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Üniversite E-Kayıt" bağlantısına tıklayabilirsiniz.
Ya da kullandıkları arama motorunun adres kısmına https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit yazarak E-Kayıt ekranına ulaşabilirler.
Öğrencilerin bu aşamadan sonra, E-Devlet üzerindeki profil ve iletişim bilgilerini, eğer doldurmadılarsa, doldurmaları önemli. Bu bilgileri doldurmadan kaydınızı gerçekleştiremiyorsunuz.KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı?
E-Kayıt işlemlerine artık başlayıp, sisteme ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesi ile karşılaşacaksınız.
Tüm devlet üniversitelerine (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç) ve ekranda listelenmiş olan vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapabilirsiniz. Okulunuz elektronik kayıt yapılabilecek üniversiteler içinde ise, "Devam Et" düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçiniz.Yüz yüze üniversite kayıtları için gereken belgeler ve evraklar | 2021 Üniversiteye kayıt belgeleri nedir?
Bilgi doğrulama aşamasına geldiğiniz de, ekrandaki bilgileri doğru okuduğunuzdan emin olun.
Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğruysa, aşağıda bulunan alanlara "EVET" yazdıktan sonra "Başvur" düğmesine basarak işleminizi tamamlayın.Üniversiteye kayıt tarihleri 2021-2022: Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıtlar ne zaman yapılacak?
İşleminizi tamamladıktan sonra, belge görüntüleme aşamasına geleceksiniz. Bu aşamada görüntülenen belgeyi bilgisayarınıza indirmeniz gerek.
Ekrandaki örnekte olduğu gibi, önce görüntülenen kayıt belgesini bilgisayarınıza indirin. Direkt yazdırma butonuna basmayın ki, belge elinizde bulunsun, bilgisayarınıza indirdikten sonra belgenizi yazdırabilirsiniz. Yazdırma imkanı bulunmayan adayların, görselde işaretlenen, barkod numarasını ve T.C. Kimlik numarasını, belgeyi verecekleri kuruma iletmeleri yeterli.YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? YKS'de 140 puan alanlar için ikinci ek yerleştirme dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?
ÖZEL ÜNİVERSİTELER İÇİN E-KAYIT NEREDEN YAPILIR?
Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.
E KAYIT ZORUNLU MU?
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
E-KAYIT TARİHLERİ 2021
Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
SAĞLIK RAPORU İSTEYEN BÖLÜMLERDEKİ DURUM!
Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
E KAYIT YETERLİ Mİ?
Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.