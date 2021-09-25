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Giriş Tarihi: 25.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 25.9.2021 07:12

Altın fiyatları son dakika yükseliş bandında! Bugün 25 Eylül 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika yükseliş bandında! Bugün 25 Eylül 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasalardaki hareketlilik canlı ve güncel altın fiyatları rakamlarını etkiliyor. Dolar kurundaki anlık değişim yatırımcısını sarı metal almaya yönlendiriyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak görülen tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatlarındaki son rakamlar sürekli olarak güncelleniyor. En son gram altın fiyatının 500 TL altında olması yatırımcının ilgisini çekti. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 25 Eylül tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar bilgisi

Altın fiyatları son dakika… Haftanın altıncı gününde altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'nın kapalı olduğu günde dahil olmak üzere canlı ve güncel rakamlar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Son olarak cumhuriyet altın 3 bin lira civarında seyrederken 22 ayar bilezik 449 TL'den alış buluyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 25 Eylül tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış:

3.293,00

Satış:

3.343,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış:

3.274,00

Satış:

3.348,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış:

498,85

Satış:

499,05

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.595,00

Satış: 1.620,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:

810,00

Satış:

826,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış:

449,65

Satış:

467,04

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış:

3.177,26

Satış:

3.239,83

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Altın fiyatları son dakika yükseliş bandında! Bugün 25 Eylül 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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