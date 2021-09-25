Altın fiyatları son dakika yükseliş bandında! Bugün 25 Eylül 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Haftanın altıncı gününde altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'nın kapalı olduğu günde dahil olmak üzere canlı ve güncel rakamlar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Son olarak cumhuriyet altın 3 bin lira civarında seyrederken 22 ayar bilezik 449 TL'den alış buluyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 25 Eylül tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları!