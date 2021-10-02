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Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:16 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:16

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Bugün 2 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Bugün 2 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın altıncı gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Anlık iniş çıkış grafiği gözlemlenirken sarı metale dolar karşısında yoğun ilgi sürüyor. Hediye veya kar amaçlı yatırım olarak görülen 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı olarak takip edebilmek mümkün. Son olarak gram altın fiyatının 500 TL seviyelerinde olduğu biliniyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 2 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar…

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi gelirken anlık rakamlar sürekli değişiyor. Güncellenen rakamları takip edebilmek için altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayan epey fazla. Hafta sonu piyasaların kapalı olmasına karşın canlı rakamlar an be an merak ediliyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? Bugün 2 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar…

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.311,00

Satış: 3.361,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 501,30

Satış: 501,42

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,35

Satış: 468,81

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.194,77

Satış: 3.257,68

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.626,00

Satış: 1.654,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 815,00

Satış: 825,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.294,00

Satış: 3.344,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Bugün 2 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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