Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Bugün 2 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi gelirken anlık rakamlar sürekli değişiyor. Güncellenen rakamları takip edebilmek için altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayan epey fazla. Hafta sonu piyasaların kapalı olmasına karşın canlı rakamlar an be an merak ediliyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? Bugün 2 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar…
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 3.311,00
Satış: 3.361,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 501,30
Satış: 501,42
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 451,35
Satış: 468,81
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.194,77
Satış: 3.257,68
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.626,00
Satış: 1.654,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 815,00
Satış: 825,00
ATA ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.294,00
Satış: 3.344,00
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