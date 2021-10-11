Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A Milli Takım Letonya karşısında umutlarını sürdürmek istiyor! İlk 11 belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 19:45 Son Güncelleme: 11.10.2021 20:18

Son dakika: A Milli Takım Letonya karşısında umutlarını sürdürmek istiyor! İlk 11 belli oldu!

Son dakika: A Milli Takım Letonya karşısında umutlarını sürdürmek istiyor! İlk 11 belli oldu!

Son dakika haberi… 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 8. maçına çıkacak olan Türkiye, son yıllarda bir türlü diş geçiremediği Letonya deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak olan zorlu mücadeleye 3 puan hedefiyle çıkacak milliler, Dünya Kupası yolunda umutlarını sürdürmek istiyor. İşte Türkiye'nin ilk 11'i...

Son dakika… A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek.

Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.

Grupta aynı gün Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

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Son dakika: A Milli Takım Letonya karşısında umutlarını sürdürmek istiyor! İlk 11 belli oldu!
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