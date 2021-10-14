Son dakika: Erman Toroğlu Süper Lig hakem camiasının gerçeklerini açıkladı! "Virüs gibi geziyorlar..."

Kırık cam teorisi vardır. Hani mafyanın kol gezdiği, uyuşturucunun tavan yaptığı New York'a bir vali geliyor. Adam üstten başlamıyor, alttan başlıyor. Önce sokak çocukları işini hallediyor ve şunu söylüyor: "Mahalledeki bir kırık camı tamir etmezseniz başka camlar da kırılır. Yerleri pis görürseniz sigarayı siz de yere atarsınız. Ama yerler temizse siz de atmazsınız." Çok başarılı oluyor.