Son dakika: Benjanim Mendy’nin yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme! Grealish ve Mahrez detayı

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Manchester City formasını giyen Benjamin Mendy'nin tutuklanması futbol dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Fransız futbolcu, 1'i 18 yaşındaki küçük 3 kadına 4 kez tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Manchester City cephesi olayın ardından oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakmıştı. 27 yaşındaki oyuncu ceza evinden kefaretle çıkarak tutuksuz yargılanmayı talep etmişti. Ancak mahkeme, üçüncü kez bu talebi reddetti.
Futbol dünyasını sarsan bu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City'nin yıldızları Jack Grealish ve Rihad Mahrez, bu davada görgü tanığı olarak dinlenebilir.
İKİ YILDIZ TANIK OLARAK DİNLENEBİLİR
The Sun'ın iddiasına göre, Mendy'nin yargılandığı tecavüz olaylarından biri 23 Ağustos'ta gerçekleşti.
O gün 17 yaşında bir kıza kendi evinde tecavüz ettiği iddia edilen Mendy'nin, aynı gün Grealish ve Mahrez ile gece kulübünde görüldüğü ortaya çıktı.
İngiliz polisinin City'nin 2 yıldızı ile iletişime geçeceği ve oyuncuların ifadesini alacağı haberin detaylarında yer aldı.
Ancak Grealish ve Mendy'nin olayla bir ilgili olmadığı ifade ediliyor. İsmi açıklanmayan bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Grealish ve Mahrez, Mendy ile eğlendiler ancak 2 yıldız gecenin sonunda Mendy'nin evine gitmedi.
Mendy'nin Ekim 2020 ila Ağustos 2021 arasında üç kadına 4 kez tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor.
Mendy'nin Ocak 2022'deki davaya kadar tutuklu kalacağı ifade ediliyor.
Öte yandan Mahrez cephesi konuyla alakalı, "Riyad tanık değil ve tanık muamelesi görmüyor" ifadelerini kullandı.
Jack Grealish, yaz transfer döneminde 100 milyon sterlin bonservis bedeli karşlığında Aston Villa'dan Manchester City'ye imza atmıştı.