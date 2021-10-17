Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Benjanim Mendy'nin yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme! Grealish ve Mahrez detayı
Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:05 Son Güncelleme: 17.10.2021 12:06

Son dakika: Benjanim Mendy'nin yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme! Grealish ve Mahrez detayı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Benjanim Mendy’nin yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme! Grealish ve Mahrez detayı

Son dakika... Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy, 1'i 18 yaşının altında 3 kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez kefaretle serbest kalmak için başvuru yapan Fransız oyuncunun talebi reddedilmişti. Tüm dünyayı sarsan bu olayla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester City'nin yıldızları Jack Grealish ve Mahrez'in, Mendy'nin tecavüzle suçlandığı olaylardan birinin yaşandığı gece Fransız oyuncuyla birlikteydiler. İki futbolcunun tanık olarak ifadelerine başvurulması gündemde. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Manchester City formasını giyen Benjamin Mendy'nin tutuklanması futbol dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Fransız futbolcu, 1'i 18 yaşındaki küçük 3 kadına 4 kez tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Manchester City cephesi olayın ardından oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakmıştı. 27 yaşındaki oyuncu ceza evinden kefaretle çıkarak tutuksuz yargılanmayı talep etmişti. Ancak mahkeme, üçüncü kez bu talebi reddetti.

Futbol dünyasını sarsan bu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City'nin yıldızları Jack Grealish ve Rihad Mahrez, bu davada görgü tanığı olarak dinlenebilir.

İKİ YILDIZ TANIK OLARAK DİNLENEBİLİR

The Sun'ın iddiasına göre, Mendy'nin yargılandığı tecavüz olaylarından biri 23 Ağustos'ta gerçekleşti.

O gün 17 yaşında bir kıza kendi evinde tecavüz ettiği iddia edilen Mendy'nin, aynı gün Grealish ve Mahrez ile gece kulübünde görüldüğü ortaya çıktı.

İngiliz polisinin City'nin 2 yıldızı ile iletişime geçeceği ve oyuncuların ifadesini alacağı haberin detaylarında yer aldı.

Ancak Grealish ve Mendy'nin olayla bir ilgili olmadığı ifade ediliyor. İsmi açıklanmayan bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Grealish ve Mahrez, Mendy ile eğlendiler ancak 2 yıldız gecenin sonunda Mendy'nin evine gitmedi.

Mendy'nin Ekim 2020 ila Ağustos 2021 arasında üç kadına 4 kez tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor.

Mendy'nin Ocak 2022'deki davaya kadar tutuklu kalacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Mahrez cephesi konuyla alakalı, "Riyad tanık değil ve tanık muamelesi görmüyor" ifadelerini kullandı.

Jack Grealish, yaz transfer döneminde 100 milyon sterlin bonservis bedeli karşlığında Aston Villa'dan Manchester City'ye imza atmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kandil mesajları ve sözleri 2021 | Kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu?
Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...
Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? (17 Ekim 2021 Pazar)
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Benjanim Mendy'nin yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme! Grealish ve Mahrez detayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA