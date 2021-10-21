Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kuyumcuya gitmeden önce anlık grafiği merak edenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İyi bir yatırım aracı olduğu için sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Son olarak çeyrek altın 854 TL iken, 22 ayar bilezik 478 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim 2021 bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?