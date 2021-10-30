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Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:03 Son Güncelleme: 30.10.2021 13:05

Son dakika: EURO 2020'de kalp krizi geçirmişti! Eriksen'in Inter kariyeri bitti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: EURO 2020’de kalp krizi geçirmişti! Eriksen’in Inter kariyeri bitti

Son dakika...EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine ICD denilen ve kalp ritmini düzenleyen bir cihaz takılan Christian Eriksen'in Inter kariyeri sona eriyor. Inter, İtalya Serie A'da ICD cihazı olan futbolcuların oynamasına izin verilmediği için Danimarkalı yıldızla yolların ayrılacağını duyurdu. 29 yaşındaki oyuncunun başka liglerde oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Ancak Eriksen'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika...2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en trajedik olayı Danimarka-Finlandiya maçında yaşanmıştı. Sahada fenalaşan Danimarkalı yıldız Eriksen bir anda kendini yere bırakmış, başta Kjaer olmak üzere takım arkadaşları ve sağlık görevlilerinin hızlı müdahalesiyle hayata tutunmuştu. İzleyenleri şoke eden bu olay sonrası hastaneye kaldırılan Eriksen, tedavisinin ardından sağlığına kavuştı. Fakat yıldız ismin futbol kariyeri hala soru işareti olarak duruyor.

İtalyan devi Inter'de forma giyen Eriksen'in Serie A kariyeri sona ermek üzere. Danimarkalı oyuncuya kalp ritmini düzenleyen ICD ismi verilen bir cihaz takılmıştı.

İTALYA'DA OYNAMASINA İZİN YOK

İtalya'daki kurallar gereği, ICD cihazı olan futbolcuların ligde oynamasına izin verilmiyor.

İtalya Futbol Federasyonu'nun bilim komitesi üyesi Francesco Braconaro ağustos ayında, Eriksen'in ICD cihazı çıkarılmadıkça İtalya'da futbol kariyerini sürdürmesine izin verilmeyeceğini ifade etmişti.

Braconaro, EURO 2020'de kalp krizi geçiren ve ICD cihazı takılan Danimarkalı oyuncunun, İtalyan tıbbi otoritesi tarafından önümüzdeki sezon için geçici olarak spor faaliyetinden men edildiğini ifade etmişti.

INTER GÖNDERMEYE HAZIR!

Bu gelişmlerin ardından Inter'den de bir açıklama geldi.

İtalyan devi, Eriksen'in mevcut sağlık koşullarının İtalya'da kariyerini sürdürmesine engel olduğunu ancak 29 yaşındaki orta sahanın kariyerini diğer ülkelerde sürdürebileceğini açıkladı.

Diğer ülkelerde Eriksen'in oynamasına engel bir kural yok fakat ICD cihazı takılı olan oyuncunun transferine onay verilip verilmeyeceği belirsiz.

Öte yandan futbolcunun kariyerine devam mı edeceği yoksa emeklilik kararı mı alacağı henüz netleşmiş değil.

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Son dakika: EURO 2020'de kalp krizi geçirmişti! Eriksen'in Inter kariyeri bitti
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