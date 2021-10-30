Son dakika: EURO 2020’de kalp krizi geçirmişti! Eriksen’in Inter kariyeri bitti

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika...2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en trajedik olayı Danimarka-Finlandiya maçında yaşanmıştı. Sahada fenalaşan Danimarkalı yıldız Eriksen bir anda kendini yere bırakmış, başta Kjaer olmak üzere takım arkadaşları ve sağlık görevlilerinin hızlı müdahalesiyle hayata tutunmuştu. İzleyenleri şoke eden bu olay sonrası hastaneye kaldırılan Eriksen, tedavisinin ardından sağlığına kavuştı. Fakat yıldız ismin futbol kariyeri hala soru işareti olarak duruyor.