Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı son durum ne, düştü mü? 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı!
Giriş Tarihi: 2.11.2021 18:55 Son Güncelleme: 2.11.2021 18:55

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı son durum ne, düştü mü? 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı!

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı son durum ne, düştü mü? 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı!

Altın fiyatları son haftalarda piyasalarda gözlemlenen hareketlilik nedeniyle pek çok kişi tarafından anlık takip ediliyor. Piyasaları yakından inceleyen vatandaşlar “2 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Gram altın fiyatı son durum ne, düştü mü, arttı mı? Kaç liradan işlem görüyor? İşte 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı!

Altının gram fiyatı ve çeyrek fiyatları güne yatay seyirde başladı. Gün içinde hareketliliğini koruyan sarı metal, piyasaları anlık olarak takip eden vatandaşlar tarafından "2 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, çıktı mı?" sorularıyla araştırılıyor. Gram altın fiyatı son durum ne, kaç liradan işlem görüyor? İşte dünkü kapanışa göre altının durumu ve 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı takip ekranı!

2 KASIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 496,91

SATIŞ: 516,12

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.613,00

SATIŞ: 3.670,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.631,00

SATIŞ: 3.686,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.506,26

SATIŞ: 3.575,12

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.756,00

SATIŞ: 1.815,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 878,00

SATIŞ: 902,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 551,75

SATIŞ: 551,84

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Son dakika haberi... Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Son dakika: Vitor Pereira yol ayrımında! Fenerbahçe için sürpriz öneri, Mesut Özil ve Daum...
CHP ve İYİ Parti'den seçim analizi: "Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz"
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta pistte: 0-100'ü bakın kaç saniye!
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı son durum ne, düştü mü? 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA