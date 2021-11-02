Altının gram fiyatı ve çeyrek fiyatları güne yatay seyirde başladı. Gün içinde hareketliliğini koruyan sarı metal, piyasaları anlık olarak takip eden vatandaşlar tarafından "2 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, çıktı mı?" sorularıyla araştırılıyor. Gram altın fiyatı son durum ne, kaç liradan işlem görüyor? İşte dünkü kapanışa göre altının durumu ve 1 gram, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı canlı takip ekranı!

2 KASIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;